Цены на нефть резко подскочили, но сразу перешли к падению

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Цены на нефть, которые ранее закрепились на семимесячном "дне", после чего резко подскочили, теперь снижаются. Негативом для рынка стали данные о росте запасов нефти в США: отчет Американского института нефти (API) указал на повышение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent 14 августа на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 по киевскому времени составляет 60,73 доллара за баррель. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила 61,3 доллара за баррель.

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По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей – повышение стало первым за восемь недель.

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"Трудно ожидать сколько-нибудь серьезного подъема цен в текущей среде, характеризующейся уходом от рисков, и рост запасов в США усиливает негативный настрой рынка, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. – Торговые переговоры [с Китаем] то начинаются, то заканчиваются, и мы все это уже проходили, поэтому настроены скептически".

Как сообщалось, ранее США заявили о намерении отложить до 15 декабря введение 10%-ной пошлины на китайские товары. Предполагалось, что ограничения вступят в силу с 1 сентября. Речь идет о такой продукции, как мобильные телефоны, ноутбуки, видеоприставки, некоторые игрушки, мониторы, отдельные виды одежды и обуви.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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