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Нефть ушла в минус: эксперт рассказал, что будет дальше

21 апреля, 15:29

Екатерина Степаненко

Рекордные майские фьючерсы на WTI торгуются сегодня последний день

На мировом рынке цены на нефть рухнули до минимума за 18 лет. Но несмотря на эту ситуацию, цены на черное золото не будут долго оставаться на столь низких отметках. Об этом рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко:

"В будущем темпы потребления нефти будут продолжать свой рост. Способствовать этому и толкать спрос на энергию вверх будет открытие и запуск экономик после карантина. За счет этого цены на нефть будут стабилизироваться и расти в рамках ближайшего месяца".

Однако для Украины ситуация с "отрицательной" ценой на нефть останется всего лишь строчкой в новостях.

"На украинском рынке эта ситуация не скажется никак. Ведь реальная цена поставки нефти в будущем будет по цене на уровне в 20 долларов за баррель. В пересчете в стоимость бензина она будет оставаться такой же", – уверен эксперт.

Стоит отметить, что майские фьючерсы на WTI торгуются сегодня, 21 апреля, последний день. Активность торгов июньскими контрактами в несколько десятков раз выше, поэтому их цена является более показательной.

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Как известно, вот накануне стоимость американской нефти с поставкой в ​​мае стала минусовой – на Нью-Йоркской бирже она стоила минус 37 долларов за баррель. А это значит, что поставщикам придется еще и доплачивать покупателям – чтобы только забрали. К американской нефти присоединилась и российская – ее цена упала до минус двух долларов за баррель. Спрос на сырье резко снизился во всем мире после введения карантина из-за пандемии коронавируса. Продавцы снизили цену до рекордных отметок, потому что если нефть не сбыть – ее просто негде будет хранить из-за избытка в хранилищах и придется останавливать добычу.

Впрочем, президент США Дональд Трамп при этом заявил, что падение цен – "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в 25-28 долларов за баррель".

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нефть цена на нефть

Источник: Сегодня

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