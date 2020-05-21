Нефть устремилась к рекордам: что происходит с ценами

Мировые цены на нефть продолжили начавшийся неделю назад рост, и сегодня, 21 мая, впервые с начала марта котировки Brent превысили 36 долларов за баррель. Черное золото дорожает на данных о снижении запасов в США по итогам второй недели подряд.

Так, к 10:00 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,60 доллара (1,68%), до 36,35 доллара за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на 1,11 доллара (3,2%), до 35,75 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на 0,67 доллара (2%) – до 34,16 доллара за баррель. В среду контракт подорожал на 1,53 доллара (4,8%), до 33,49 доллара за баррель.

Реклама

По данным Минэнерго США за неделю, завершившуюся 15 мая, запасы нефти в стране сократились на 5 млн баррелей. Аналитики при этом ожидали увеличения запасов на 2,4 млн баррелей.

"Снижение нефтяных запасов было неожиданным, но его можно объяснить уменьшением импорта и добычи на фоне роста нефтепереработки, – сказал MarketWatch аналитик IHS Markit Маршал Стивз. – Хранилища заполняются не так быстро, как ожидалось, в то время как более резкое снижение добычи способствует восстановлению равновесия на физическом рынке".

Реклама

Аналитик FXTM Лукман Отунуга, в свою очередь, отмечает, что в краткосрочной перспективе цены могут продолжить рост по мере ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. "Однако рост может быть прерван из-за опасений перспективами мировой экономики и новой напряженности в отношениях между США и Китаем", – добавил он.

Напомним, также1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама