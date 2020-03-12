Нефть в пике: коронавирус давит на цены

Мировые цены на нефть снова опустились в ходе торгов в четверг, 12 марта. Снижение происходит из-за растущих опасениях о падении спроса на черное золото. Ситуация усугубилась в связи с радикальными мерами, которые начали принимать по всему миру из-за распространения коронавируса, например, ведения запрета на въезд европейцев в США.

Так, цена нефти Brent в ходе торгов падала ниже 33 долларов за баррель – до 32,56 доллара за баррель. В 16:30 по киевскому времени стоимость фьючерсов на нефть марки Brent немного повысилась – до 33,66 доллара. При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 31,35 доллара за баррель.

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На нефтяные котировки, кроме распространения коронавируса, давит и то, что ведущие члены ОПЕК Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и предложили скидки на апрельские фьючерсы на нефть.

Впрочем, пока нефтяная война России и ОПЕК обрушивает акции российских компаний, президент РФ Владимир Путин считает, что падение цен на нефть позитивно отразится на экономике страны:

Путин прокомментировал падение цен на нефть. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

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