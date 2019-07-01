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Нефть взлетела в цене: рынок ждет решения ОПЕК+

1 июля, 10:31

На стоимость черного золота также повлияла "торговая мировая" Китая и США

Фото: AFP

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах 1 июля на фоне растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 по киевскому времени составляет 66,58 доллара за баррель. По итогам торгов в пятницу, 28 июня, цена этих контрактов составила 64,74 доллара  за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 60,02 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене до 58,47 доллара за баррель.

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Встреча ОПЕК+ проходит 1-2 июля. При этом президент РФ Владимир Путин уже заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на 6-9 месяцев. Министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи также прогнозирует, что сделка будет продлена.

"Мы ожидаем позитивной встречи. Я буду говорить мнение со стороны ОАЭ. Мы ожидаем "легкую" встречу и решение. Я думаю, что сделка исполняется больше чем на 100%. Я думаю, что мы достигнем соглашения о продлении сделки для балансировки рынка во втором полугодии", – сказал министр.

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре на встрече в Осаке – это повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.. Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка 300 млрд долларов в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Напомним, в декабре 2018 года члены ОПЕК и государства, которые не входят в картель, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки – 800 тыс. приходится на страны ОПЕК и 400 на все остальные. Таким образом, каждая страна ОПЕК обязалась уменьшить нефтедобычу на 3%. Сделка призвана не допустит обвала мировых цен на нефть.

Ранее мы рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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Тег нефть, ОПЕК, сделка, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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