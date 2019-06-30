Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Перемирие, которого ждали

Агентство "Синьхуа", возможно, побило рекорд лаконичности, сообщив о столь давно ожидаемой всем миром встречи лидеров США и КНР в Осаке всего тремя предложениями. "Осака, 29 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на проведенной в субботу встрече договорились возобновить торговые консультации между двумя странами на основе равноправия и взаимного уважения. Американская сторона объявила, что не станет вводить новые пошлины на китайские товары. Делегации двух государств на торговых переговорах обсудят конкретные вопросы".

Напомним, речь идет о торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира, чей товарооборот в пять с половиной раз превышает ВВП Украины. Введение взаимных торговых пошли на на 360 млрд. долларов уже отозвалось мировой экономике замедлением роста, а тысячам предприятий по всему миру, вынужденным менять производителей, поставщиков и потребителей – небывалой головной болью. Торговые переговоры, которые шли несколько месяцев, были прерваны в мае по инициативе Дональда Трампа, который счел неуступчивую позицию Китая неприемлемой. Видимо, 45-й президент США просто проигнорировал брифинг помощников, которые не могли не объяснить ему, что "изматывание" и "затягивание" – самые характерные переговорные тактики китайцев. Они вот с Россией десять лет кивали головой на переговорах по газу, пока Путин не согласился на все их условия. И все равно отказались финансировать "Силу Сибири".

Но США – не РФ. Дональд Трамп безгранично верит не только в свою гениальность, но и в абсолютную мощь Соединенных Штатов, для которых Китай – просто "ревизионистское государство", замешанное, по его мнению, в нечестных торговых практиках, использующее государственные субсидии, манипуляции с валютой и незаконный трансфер технологий для того, чтобы "догнать и перегнать" США. И вот что примечательно – в отличие от советских коммунистов китайским это вполне удается. Прошлогодний рост в 6,4% в Китае расценили как "замедление", а в США рост в 3.2% - как огромный успех. Избирателям Трампа его жесткая позиция по отношению к китайцам очень импонирует. Средний американец весьма охотно верит, что китайцы забрали рабочие места и что "они слишком много себе позволяют". Поэтому шаги Трампа по введению пошлин были восприняты позитивно, экономика США стала расти, безработица уменьшилась до рекордно низкого уровня. Но вот незадача – пошлины стали отзываться на ценах именно для американских потребителей, как легко было предугадать с самого начала. Более того, ряд крупных производителей ("Tesla", а теперь вот и "Apple") не только не отказались от размещения производств в КНР, но даже стали инвестировать в новые заводы. С точки зрения бизнеса все вполне объяснимо – как же можно игнорировать быстро развивающийся рынок такой емкости?

С началом избирательной кампании-2020 в США позиция администрации Трампа стала меняться. В значительной степени на тональность диалога с КНР повлияли и сотни писем и жалоб в Конгресс от американских потребителей и производителей (только отказ от закупок американской сои стоил фермерам США нескольких миллиардов долларов). Все это привело к тому, что уже через месяц после введения новых драконовских пошлин в США заговорили о необходимости возобновления переговоров (а в Китае от них никогда и не отказывались). Доброй новостью стала договоренность о встрече Трампа и Си Цзиньпина в Осаке, на полях саммита "большой двадцатки". При этом обе стороны обменялись решительными заявлениями, подготовленными для внутреннего потребления, о том, что никто не собирается уступать. Трамп заявил, что готов ввести пошлины на оставшиеся 325 млрд. китайского экспорта, Си Цзиньпин уже в который раз заговорил о глобальной угрозе торговых войн, подчеркивая, что Китай не поддастся нажиму и шантажу. У Си внутри КНР имеются определенные проблемы и он никак не может позволить себе показаться слабым, в то же время понимая, что любая конфронтация с США наносит серьезный ущерб стратегическим интересам КНР. Для серьезного противостояния время еще не пришло.

В качестве подготовки к личной встрече стороны использовали также фактор России. РФ ни по каким параметрам (кроме ядерного оружия) не может быть приравнена к США и Китаю. Однако упорство и настойчивость с которыми Путин создает проблемы Трампу, не остались незамеченными в Белом Доме. При этом еще одна демонстрация "всеобъемлющего стратегического партнерства" РФ и КНР на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который посетила делегация из Китая в составе более тысячи человек во главе с самим председателем КНР, подтолкнула Вашингтон к ответным шагам. Там заявили о "замечательных" ожиданиях от двусторонней встречи Трампа и Путина в Осаке, где будут обсуждаться "Венесуэла, Сирия и Украина", и о готовности строить с Россией "отличные" отношения. Встреча, во время которой Трамп непринужденно шутил с Путиным о журналистах и вмешательстве в выборы, состоялась. Позже, правда, состоялась еще одна – лидеров Китая, России и Индии, которая как бы продемонстрировала Трампу, что концепция Халфорда Макиндера и Збигнева Бжезинского о том, что именно Евразия является наиболее стратегическим регионом планеты, никуда не исчезла.

И вот, встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялась. Официально объявлено, что стороны устанавливают перемирие, открывая дорогу к новым раундам переговоров. При этом США откладывают введение новых тарифов. "Великолепно, просто великолепно", – так Трамп охарактеризовал достигнутые договоренности. "Так хорошо, как мы и ожидали. Мы обсудили множество вопросов и возвращаемся к сотрудничеству", – подчеркнул он. Детали все еще остаются неясными, как и позиция Вашингтона в отношении компании Huawei, которую причислили к списку "неблагонадежных", с которыми запрещено или почти невозможно вести бизнес, если в нем хоть в малейшей степени задействовано правительство США. По оценке "Блумберг", полномасштабная торговая война США с Китаем могла бы стоить мировой экономике 1,2 триллиона долларов, и это в то время, когда на саммите "двадцатки" открыто говорили о возможном приближающемся всемирном кризисе десять лет спустя разрушительного 2009 года. Поэтому объявленное перемирие было воспринято со вздохом облегчения. Насколько хватит кислорода от этого вздоха пока остается неясным.

Важно отметить еще одну деталь, которая о многом говорит в мире глобальной политики. В своем выступлении на саммите в Осаке именно Си Цзиньпин вновь выступил как защитник процессов глобализации, международного сотрудничества и открытости. В 2016 году, когда он впервые посетил Давос, именно китайский лидер встал на защиту завоеваний "либерального капитализма" – детища США и коллективного Запада. И вот, история повторилась. Выступая перед лидерами наиболее развитых стран мира, Си Цзиньпин не только пообещал отрыть экономику Китая для иностранных компаний, но и обеспечить инвесторам правовую защиту, в том числе в контексте прав интеллектуальной собственности.

Президент КНР обратился к "двадцатке" с призывом осознать свою ответственность и способствовать всемерному развитию на основе взаимной выгоды и сотрудничества. Он изложил свой план в виде четырех пунктов. Во-первых, следует стремиться к реформам и смелее внедрять инновации. (Под реформами он имел ввиду, к примеру, реформирование СОТ, а под инновациями – цифровую экономику). Во-вторых, необходимо улучшать правила международного взаимодействия, особенно в торговле, финансах и открытости рынков. Си Цзиньпин также призвал выполнять Парижское соглашение о климате. В-третьих, он обратился к наиболее развитым странам с предложением локализовать и устранить "узкие" места в мировом развитии, приведя в пример китайскую инициативу "Один пояс, один путь", которая и призвана улучшить глобальную транспортную инфраструктуру в Евразии. В-четвертых, по мнению китайского лидера, необходимо избегать односторонних шагов, сохранять атмосферу партнерства и учитывать различия, которые существуют между странами и культурами. Си Цзиньпин пообещал уже в ближайшее время открыть шесть новых зон свободной торговли на территории Китая, способствовать увеличению импорта, снизить тарифы и затраты на экспортно-импортные операции. Лидер КНР особо подчеркнул намерения устранить любые нарушения прав инвесторов, особенно в контексте трансфера технологий. Речь Си Цзиньпина стала одним из самых значимых событий саммита.

Ну и конечно для мирового сообщества не прошло незамеченным огромное интервью Путина "Financial Times", которое российский президент дал накануне саммита. В нем он заявил об окончательном крахе "либеральных ценностей". Нет смысла анализировать это интервью, поскольку ничего нового для цивилизованного мира в нем не было. А вот что было странным – это отсутствие какой-либо реакции на это интервью со стороны лидеров Запада. Вообще, складывается мнение, что среди лидеров "двадцатки", с которыми встречался Путин в Осаке, лишь Тереза Мей позволила себе что-то предъявить России. Остальные, если и говорили ему об имеющихся проблемах, то скорее в стиле Трампа, чем британского премьера. Видимо, наметившееся перемирие сразу на нескольких мировых фронтах может стать затяжным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram