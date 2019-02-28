Нефть заметно подешевела после резкого роста
Инвесторов смутили новости из Китая, спрос на топливо в мире может ослабнуть
Сегодня, 28 февраля, нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов после значительного роста котировок накануне, 27 февраля. Таким образом инвесторы оценили статданные из Китая и отчет о сокращении товарных запасов нефти в США.
Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 по киевскому времени уменьшилась до 65,85 доллара за баррель. Торги этим контрактом завершаются в четверг, более активный майский фьючерс подешевел на до 66,09 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени до 56,6 доллара за баррель.
Как стало известно, индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая опустился в феврале до 49,2 пункта, минимума с марта 2016 года, по сравнению с 49,5 пункта в январе. Такие статданные из крупнейшего импортера нефти в мире вызвали опасения, что спрос на топливо в мире может ослабнуть.
К слову, ранее ОПЕК уже снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.
Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,65 млн баррелей. Американский институт нефти (API) указывал на более умеренное сокращение запасов – на 4,2 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,5 млн баррелей. С другой стороны, объем добычи в Штатах вновь вырос и обновил исторический максимум, достигнув отметки в 12,1 млн баррелей в сутки.
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