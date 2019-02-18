Нефтяное ралли продолжается: цены подскочили еще выше
Черное золото дорожает, но аналитики дают пессимистичные прогнозы
Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает подъем после роста более чем на 5% по итогам прошлой недели. Инвесторы ждут продолжения торговых переговоров США и Китая.
Так, цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась до 66,31 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась до 56,42 доллара за баррель.
По итогам торгов в пятницу контракты на Brent выросли в цене до 66,25 доллара за баррель, тогда как WTI подорожала до 55,59 доллара за баррель.
За пять сессий котировка Brent увеличилась на 6,7%, WTI – на 5,4%.
Сокращение добычи нефти в ОПЕК поддерживает нефтяное ралли, однако "риски рецессии в значительной степени недооценены", считает главный сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, поэтому рост цен может смениться падением.
Эксперты Capital Economics также сомневаются в том, что ралли сохранится до конца года, и ожидают падения цены Brent до примерно 50 долларов за баррель.
Кроме того, ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В ОПЕК считают, что он и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Нефтяное ралли продолжается: цены подскочили еще выше". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"