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Нефтяное ралли продолжается: цены подскочили еще выше

Сегодня, 13:28

Черное золото дорожает, но аналитики дают пессимистичные прогнозы

Фото: AFP
Нефтяное ралли продолжается: цены подскочили еще выше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg Экономика Черное золото дорожает, но аналитики дают пессимистичные прогнозы

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает подъем после роста более чем на 5% по итогам прошлой недели. Инвесторы ждут продолжения торговых переговоров США и Китая.

Так, цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась до 66,31 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась до 56,42 доллара за баррель.

По итогам торгов в пятницу контракты на Brent выросли в цене до 66,25 доллара за баррель, тогда как WTI подорожала до 55,59 доллара за баррель.

За пять сессий котировка Brent увеличилась на 6,7%, WTI – на 5,4%. 

Сокращение добычи нефти в ОПЕК поддерживает нефтяное ралли, однако "риски рецессии в значительной степени недооценены", считает главный сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, поэтому рост цен может смениться падением.

Эксперты Capital Economics также сомневаются в том, что ралли сохранится до конца года, и ожидают падения цены Brent до примерно 50 долларов за баррель.

Кроме того, ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В ОПЕК считают, что он и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

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Тег нефть, ОПЕК, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, ОПЕК

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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