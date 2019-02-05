В мире рекордно сократилась добыча нефти: что происходит с ценами и чего ждать в будущем

Страны ОПЕК стремительно уменьшают поставки черного золота

Фото: AFP

В мире рекордно сократилась добыча нефти: что происходит с ценами и чего ждать в будущем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dbb/5df/5c3dbb5df2e8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dbb/5df/5c3dbb5df2e8f.jpg 2019-02-05T14:53:00+02:00 Экономика Страны ОПЕК стремительно уменьшают поставки черного золота

По итогам января страны ОПЕК сократили производство нефти на 890 тыс. барр. в сутки – рекордную с января 2016 года величину. Так, в декабре 2018 года поставки нефти из стран ОПЕК снизились на 751 тыс. баррелей в сутки – до 31,6 млн баррелей. По данным Reuters, сильнее всего поставки сократила Саудовская Аравия – на 468 тыс. баррелей в сутки.

В январе снижение продолжилось. В первом месяце года члены ОПЕК совокупно выкачивали около 30,98 млн баррелей нефти в сутки, что на 890 тыс. баррелей в сутки ниже показателей декабря.

И вновь наибольшее сокращение поставок произошло в Саудовской Аравии. Страна производила на 350 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в декабре. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих пообещал сократить добычу нефти "значительно больше" в феврале. Цель страны – добывать около 10,3 млн баррелей в сутки.

"Второе и третье по величине падение произошло в Кувейте и ОАЭ, которые, как и в случае с Саудовской Аравией, понесли больший урон, чем требовалось в рамках сделки", – сообщает Reuters.

На фоне снижения поставок черного золота из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы эксперты допускают, что нефть уже скоро может перешагнуть психологический рубеж в 70 долларов за баррель, пишет "Независимая газета". Впрочем, пока что стоимость черного золота эталонной марки Brent откатывается после активного роста и едва превышает 62 доллара за баррель.

По словам специалистов, на рост нефтяных цен в последнее время повлияло несколько факторов. Так, инвесторы с оптимизмом смотрят на позитивные новости вокруг торговых переговоров США и Китая. Подтолкнули вверх цены и разъяснения Минфина США по санкциям против венесуэльской госнефтекомпании PDVSA, которые существенно ограничивает торговлю нефтью между Венесуэлой и другими странами. При этом экспорт из страны черного золота только по итогам 2018 года снизился до минимумов за 28 лет. Венесуэла экспортировала всего 1,245 млн барр. нефти в сутки. Добыча нефти в Венесуэле, по данным ОПЕК, за последние пять лет упала более чем в два раза, до 1,346 млн барр. в сутки.

Эксперты отмечают, что на торги влияют и последние данные компании Baker Hughes. Согласно отчету компании, за неделю, завершившуюся 2 февраля, в США число буровых вышек сократилось на 15 штук – до 847 единиц. Это ослабило опасения роста добычи сырья в США.

Как считает аналитик Андрей Кочетков, нефтяные котировки в ближайшие месяцы будут находиться в диапазоне 55-70 долларов за баррель Brent.

"Позитивный импульс вполне может остаться в силе вплоть до мая или даже до июля. Возможными ориентирами для роста в данном случае выглядят уровни вблизи 71–73 доллара за баррель Brent и 63–65 за американскую WTI", – не исключает аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Напомним, в конце 2018 года страны ОПЕК и другие экспортеры нефти договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

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