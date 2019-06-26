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Нелегальные заправки и "паленый" дизель бьют по бюджету Украины: названа сумма потерь

26 июня, 11:33

В отраслевой ассоциации призывают ужесточить контроль за оборотом топлива

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Государственный и местные бюджеты Украины потеряли из-за теневого рынка нефтепродуктов 10 млрд гривен только в 2018 году. Такие данные обнародовала пресс-служба Нефтегазовой ассоциации Украины.

По данным отраслевого объединения, сейчас в Украине нелегально работают как минимум 1500 заправок, а количество и "черных" складов нефтепродуктов определить невозможно.

"Объем реализации топлива через нелегальные заправочные пункты достигает 40 тыс. тонн в месяц. Теневой рынок, в частности, в сегменте дизельного топлива, составляет 20%, а сжиженного газа – 50%. Прогнозные потери государственного и местных бюджетов в 2018 году составили около 10 млрд грн", - отметили в ассоциации. 

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При этом участники рынка обеспокоены тем, что в Украине может быть отложена реформа системы контроля за оборотом нефтепродуктов, которая должна была заработать с 1 июля. Новые правила предусматривают, что лицензирование операций с нефтепродуктами. Когда они вступят в силу, каждая заправка с лицензией будет находиться в базе фискальной службы, и можно будет легко проверить, легальная АЗС или нет. На нефтебазах установят уровнемеры, акцизные счетчики по выдаче топлива - то есть введут тотальный контроль за перемещением нефтепродуктов.

Ранее, напомним, "Сегодня" писали о том, что украинские водители все больше экономят на бензине. Эксперты рынка нефтепродуктов прогнозируют, что эта тенденция будет продолжаться.

Как сообщалось, в конце апреля из-заскандала с загрязненной российской нефтью в Украине резко подорожал бензин, однако дефицита топлива, которого опасались многие автолюбители, все же не возникло:


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Тег бензин, топливо, дизель, АЗС, теневой рынок, заправки, бюджеты

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Сегодня

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