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Скандал из-за некачественной российской нефти: появились итоги переговоров в Минске

26 апреля, 17:21

На встрече стороны обсудили технические проблемы

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration.

Стороны переговоров по проблеме поставок российской нефти, которые состоялись в Минске, нашли решение для возобновления транзита. Об этом заявил журналистам сегодня, 26 апреля, гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

"Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая как минимум южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям", – сказал он.

По его словам, вопросы компенсации не затрагивались в ходе экстренных переговоров, в которых участвуют представители Украины, Беларуси, Польши и России.

"Пока обсуждалось решение технических проблем", – сказал Гавриленко, добавив, что финансовые вопросы стороны будут решаться позже.

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Гендиректор "Укртранснафты" отметил, что компания не получила ущерб от прокачки российской загрязненной нефти.

"Пока я могу официально заявить, что никакого ущерба не было причинено, если не рассчитывать недополученную выручку с объема невыполненных работ", – отметил Гавриленко.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В связи с этим Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти, так как сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефтеперерабатывающих заводов и логистической системы.

Из-за возникших проблем Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии. Минску необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка, ведь импорт нефти из России ограничен. 

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Дефицита топлива не будет: эксперт успокоил автолюбителей".

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. Таким образом, после остановки транзита через Украину и Польшу работа нефтепровода фактически заблокирована.

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Тег нефть, Россия, транзит, Беларусь, Укртатнафта

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Источник:

Интерфакс-Украина

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