"Нельзя быть богатым в стране, где все бедные": Милованов о зарплатах чиновников

По словам министра, нужно иметь какое-то понимание того, в какой стране живем и что можно себе позволить

Вопрос зарплат госслужащих, руководителей госпредприятий, министров, заместителей министров, депутатов – очень важный и резонансный, простого ответа на который нет.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где эксперты и политики, приглашенные на программу 24 января, говорили о результатах Всемирного экономического форума в Давосе для Украины, а также о заработных платах министров и чиновников.

"С одной стороны – нельзя быть богатым в стране, где все (или большинство) бедные. Поэтому нужно иметь какое-то понимание того, где мы находимся, в какой стране живем и что мы можем себе позволить", – отметил он.

По словам Милованова, госпредприятие или госслужба – это не частный бизнес.

"Президент дал задание Кабинету министров выработать какой-то баланс. Найти баланс между справедливостью и эффективностью. Понять, где есть эта грань, по каким принципам должна оплачиваться работа людей и какими должны быть максимальные и минимальные оклады. Мы эту работу выполним, это будет решено. И потом придем к обществу с предложением поддержать это решение", – заявил министр.

Кроме того, по словам Милованова, премьер-министр, Министерство экономики дали поручение подать аналитику структур зарплат руководителей госпредприятий и предложить системное решение.

"Это важно, потому что разбежность зарплат составляет от десяти миллионов до нескольких тысяч. Это неприемлимо и неправильно" ,- резюмировал он.

Напомним, недавно министры друг за другом жаловались на небольшие как для их ранга зарплаты, а накануне Нового года получили огромные выплаты, что вызвало скандал в обществе. В ситуацию даже вмешался президент Украины. Владимир Зеленский поручил премьеру Гончаруку сделать справедливые зарплаты.

Отметим, что пока чиновники получали десятки и сотни тысяч гривен, прожиточный минимум в стране вырос "аж" на 174 грн. Читайте подробней, как повысилась в Украине и минимальная зарплата.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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