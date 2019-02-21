Несмотря на США: канцлер Австрии горячо поддержал "Северный поток – 2"

Курц считает, что покупать российский газ более выгодно, чем американский

Себастьян Курц и Дональд Трамп. Фото: AFP

Несмотря на США: канцлер Австрии горячо поддержал "Северный поток – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e4e/abe/5c6e4eabe6f91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e4e/abe/5c6e4eabe6f91.jpg 2019-02-21T09:13:07+02:00 Экономика Курц считает, что покупать российский газ более выгодно, чем американский

Австрия продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток – 2", несмотря на то, что против проекта выступают США. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"США уже заявляли, что против этого проекта, и мы знаем об этом. Мы поддерживаем этот проект, поскольку заинтересованы в надежных энергетических поставках в Австрию", – сказал Курц в эфире телеканала ORF-2.

Он добавил, что "в конце концов в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и мы будем его продвигать и дальше". По его словам, газ нужен Австрии для отопления, для производственной деятельности предприятий.

Курц отметил, что Австрия могла бы закупать газ в США, но "до тех пор, пока российская цена лучше американской, Россия является для нас более привлекательным партнером".

Читайте также Польша станет центром перепродажи американского газа – посол США

Он считает, что Трамп, "как бывший бизнесмен, поймет, что в этом вопросе у нас разные интересы".

Ранее Совет Евросоюза и Европарламент достигли договоренности по поправкам к Газовой директиве ЕС. 8 февраля немецкие и французские СМИ сообщили, что в споре по "Северному потоку – 2" Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток – 2".

В ЕС стремятся принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока – 2" этой страной является Германия.

Поправки к Газовой директиве Евросоюза будут окончательно утверждены в течение ближайших месяцев. При этом Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

США при этом выступают резко против строительства российской "трубы". Ранее Палата представителей Конгресса США уже приняла резолюцию, в которой призвала ЕС отказаться от газопровода "Северный поток - 2", а также выступила за введение санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper. Подробнее о проекте газопровода читайте на сайте "Сегодня" в материале : "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Несмотря на США: канцлер Австрии горячо поддержал "Северный поток – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.