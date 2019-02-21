Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Несмотря на США: канцлер Австрии горячо поддержал "Северный поток – 2"

Сегодня, 09:13

Курц считает, что покупать российский газ более выгодно, чем американский

Себастьян Курц и Дональд Трамп
Себастьян Курц и Дональд Трамп. Фото: AFP
Несмотря на США: канцлер Австрии горячо поддержал "Северный поток – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e4e/abe/5c6e4eabe6f91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e4e/abe/5c6e4eabe6f91.jpg Экономика Курц считает, что покупать российский газ более выгодно, чем американский

Австрия продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток – 2", несмотря на то, что против проекта выступают США. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 

"США уже заявляли, что против этого проекта, и мы знаем об этом. Мы поддерживаем этот проект, поскольку заинтересованы в надежных энергетических поставках в Австрию", – сказал Курц в эфире телеканала ORF-2.

Он добавил, что "в конце концов в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и мы будем его продвигать и дальше". По его словам, газ нужен Австрии для отопления, для производственной деятельности предприятий.

Курц отметил, что Австрия могла бы закупать газ в США, но "до тех пор, пока российская цена лучше американской, Россия является для нас более привлекательным партнером". 

Читайте также

Он считает, что Трамп, "как бывший бизнесмен, поймет, что в этом вопросе у нас разные интересы".

Ранее Совет Евросоюза и Европарламент достигли договоренности по поправкам к Газовой директиве ЕС. 8 февраля немецкие и французские СМИ сообщили, что в споре по "Северному потоку – 2" Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток – 2".

В ЕС стремятся принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока – 2" этой страной является Германия.

Поправки к Газовой директиве Евросоюза будут окончательно утверждены в течение ближайших месяцев. При этом Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

США при этом выступают резко против строительства российской "трубы". Ранее Палата представителей Конгресса США уже приняла резолюцию, в которой призвала ЕС отказаться от газопровода "Северный поток - 2", а также выступила за введение санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). 

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper. Подробнее о проекте газопровода читайте на сайте "Сегодня" в материале : "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Австрия, Nord Stream 2, Курц, Себастьян Курц, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " Несмотря на США: канцлер Австрии горячо поддержал "Северный поток – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2"

Сегодня, 04:17

Действие документа ЕС будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включая "Северный поток – 2"

Россия построила больше половины "Северного потока – 2"

18 февраля, 16:36

Nord Stream 2 AG уложила около 700 километров труб

"Газпром" фактически скупает европейские компании – Климкин

18 февраля, 13:01

Глава МИД Украины обсудил российский газопровод с министром экономики Германии

Меркель: Я на стороне Порошенко, но вопросы "Северного потока – 2" для меня тоже важны

16 февраля, 15:36

Канцлер ФРГ поддержала строительство газопровода в обход Украины, отметив его важность для Евросоюза

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

Стала известна причина развода Ани Лорак

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Заблудившегося в лесу мальчика согревал и защищал дикий медведь

Офицер ВСУ наглядно показал участь "ихтамнетов" на Донбассе

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Решили «разойтись»: опоры моста Путина начали движение

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира