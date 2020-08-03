Нетипичные цены: что будет с инфляцией в Украине до осени

Наступивший третий квартал 2020 года будет для Украины нетипичным с точки зрения инфляции. Как рассказали сайту "Сегодня" эксперты, традиционной летней дефляции не ожидается, цены будут расти, причем быстро. О том, что общее оживление экономики после смягчения карантина ускорит инфляцию, говорят и в Национальном банке.

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По прогнозам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, инфляция в июле-сентябре составит 1,5%, а по прогнозам экономистов Олега Пендзина и Александра Охрименко – 3%.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что в новом маркетинговом году (начинается с 1 июля) зерно будет стоить намного дороже, чем в прошлом, так как, по прогнозам мировой продовольственной организации (ФАО), в мире в этом году ожидается недостаток продовольствия. Это повлияет и на цены в Украине.

"Из-за сложных климатических условий как в мире, так и в Украине, урожай соберут намного меньше при неизменном спросе на продукты питания – очевидно, что цены из-за этого тоже начнут расти. Прекратится снижение цен на курятину, так как постепенно на нее восстанавливается спрос, будут расти цены и на яйца, – уверен Пендзин. – Карантин не позволит агропрому и перерабатывающим предприятиям в агросекторе достичь даже прошлогоднего уровня выпуска продукции".

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Не видит летней дефляции и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Очевидно, что овощи борщевого набора к октябрю подешевеют, отыграв рост цен на треть во втором квартале, но не более, а именно они всегда были драйвером летней дефляции, – анализирует Охрименко. – Могут и дальше дешеветь куриные тушки, свинина, молоко и сливочное масло, но незначительно, на несколько процентов. Цены на хлеб, сахар, муку практически не изменятся. Не вырастет, но и не упадет аренда жилья. Продолжится рост цен на лекарства и на топливо".

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Подробнее об инфляции читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украинцам обещают в августе рост цен вместо снижения: что подорожает больше всего".

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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