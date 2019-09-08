Невыгодное положение: стоимость продуктов в Украине сравнили с ценами в США, ОАЭ и Бельгии

В Украине дорожают продукты. Потому новости "Сегодня" провели эксперимент: сравнили украинские цены на основные продукты с ценами в США, ОАЭ и Бельгии.

Первая страна, куда отправились корреспонденты – Объединенные Арабские Эмираты. Мы поехали в столицу ОАЭ – Абу-Даби. За покупками отправились в супермаркет. В фруктовом отделе в глаза сразу бросаются спелые манго по 27 грн за штуку в переводе на украинские деньги. В магазине поражает и выбор мяса: здесь и баранина, и ягнятина, и даже верблюжина. За кило традиционной для украинцев говядины просят чуть более 200 грн. Крупы стоят приблизительно так же, как у нас. А вот помидоры – 70 грн/кг. Сладкий перец – 90 грн/кг.

Почти все продукты – импортные, ведь в пустыне ничего не растет. Но за набор продуктов, которого хватит одному человеку на несколько дней, мы отдали более 350 грн. Это – полкило говядины, столько же картофеля и риса, полдесятка яиц, сыр и хлеб. При этом мясо и овощи стоят дороже, чем в Украине, а рыба и фрукты – заметно дешевле.

Минимальная зарплата в Эмиратах приглашенного из-за рубежа специалиста, в пересчете на гривни – 7 тысяч. И на нее можно купить около 20 таких продуктовых корзин. Местные жители, работающие в правительствинных органах, судах, советах директоров, получают в десятки раз больше.

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Вторая страна исследования – США. В разных штатах Америке – разный уровень жизни. Мы поехали в штат Вирджиния. Он – не из бедных регионов. Официальная минимальная зарплата здесь, в пересчете на гривни – 202 грн/час. То есть – до тридцати пяти тысяч гривен в месяц. Достаточно ли этого, чтобы не голодать – мы выясняем в ближайшем супермаркете, где продаются продукты без вредных примесей. Они дороже, но и полезнее.

Килограмм мяса стоит здесь более 400 грн/кг, картофель – 25 грн/кг, яйца – почти 100 грн/кг. Полчаса в супермаркете – и продуктовая корзина на неделю для одного человека заполнена. Потрачено около 50 долларов. То есть за месяц уйдет около 200 долларов. Получая в Вирджинии минимальную зарплату, можно купить 28 таких продуктовых наборов.

Наша следующая локация – бельгийская столица Брюссель. Картофель в здешнем супермаркете стоит, на наши деньги, – 25 грн/кг. Кило мяса – более 300 грн. А вот морепродукты – в несколько раз дешевле, чем в Украине. Застаем скидки на мидии. За 42 грн можно купить 2 кг.

В итоге пакет продуктов, которого хватит на несколько дней – с мясом, сыром и овощами, обошелся в неполные 400 грн. И на минимальную зарплату, которая здесь – около 42 тыс. гривен, можно купить более сотни таких наборов.

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И наконец "Сегодня" отправляются в украинский магазин. Большинство продуктов здесь дешевле, чем в столице Бельгии, городе нефтяных шейхов Абу-Даби и штате Вирджиния. Говяжья вырезка – от 160 грн/кг, твердый сыр – 200 с лишним, помидоры – от 24 грн/кг. Однако, соотношение цен и зарплат – не в пользу Украины.

Примерно такой же набор продуктов, как "Сегодня" приобрели в Западной Европе, Арабских Эмиратах и ​​США, в киевском супермаркете обошелся в 240 грн. Но на украинскую минимальную зарплату таких можно купить только 17.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что мясо теряет популярность – украинцев отпугивают цены. Несмотря на то что этот продукт дорожает медленнее прочих – всего +1,5% за восемь месяцев – покупать его больше стали.

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