Независимость от российского газа: в Молдове рассказали об альтернативе
Кишинев и Бухарест работают над альтернативным источником
Молдова вместе с Румынией ищет альтернативные источники снабжения страны природным газом.
Об этом заявил молдавский министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич перед началом неформальной встречи министров энергетики Евросоюза в Бухаресте.
"Молдова зависит от единственного источника природного газа. Мы работаем вместе с румынскими коллегами над альтернативным источником, что даст нам больше независимости", – сказал он.
Габурич добавил, что необходимые документы по строительству газопровода Яссы (Румыния) – Унгены – Кишинев (оба – Молдова) подписаны и начались тендеры. По его словам, работы начнутся на семи участках трассы газопровода одновременно.
Он отметил, что ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2020 года, но румынские коллеги обещают запустить его в конце 2019-го.
Габурич также сообщил, что Молдова получит доступ к румынскому рынку газа после того, как Румыния начнет его добычу в Черном море, и добавил, что существует долгосрочный проект подключения молдавской электросети к европейской и румынской.
Ранее пресс-служба "Укртрансгаза" сообщила, что в январе-феврале 2019 года объемы транзита российского газа по территории Украины в страны Евросоюза и Молдову составили 13,8 млрд куб. м.
В конце марта президент Молдовы Игорь Додон заявил, что республика не готова к возможному прекращению транспортировки российского газа через территорию Украины, так как на завершение строительства и запуск альтернативного газопровода еще даже не найдены деньги.
Договор о транзите российского газа через Украину, подписанный в 2009 году, истекает в конце 2019 года. Новый пока не подписан:
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