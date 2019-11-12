Ничего личного: работодателям запретят спрашивать на собеседовании о семье и планах

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Вопросы о семье, детях, политических взглядах – не задавать. Работодателям запретят интересоваться личной жизнью человека на собеседовании, поскольку это может повлиять на решение о приеме на работу и сдвинуть на второе место профессиональные качества. Об этом говорится в законопроекте №1148, который на этой неделе собираются рассмотреть в Верховной Раде.

Что запретят спрашивать на собеседовании и что работодатели думают о новом законопроекте, разбирался сайт "Сегодня".

Право на личную жизнь

В трудовое законодательство предлагают добавить новый пункт – гарантия права на личную жизнь. Как именно это право будет гарантироваться, в проекте не говорится.

Еще один пункт запрещает задавать личные вопросы. При приеме на работу работодателю сейчас нельзя спрашивать о партийной и национальной принадлежности, месте регистрации и тп. К этим запретным темам добавят еще несколько: об отношениях, семье, здоровье и уровне зарплаты на предыдущем месте работы.

Если работодатель при приеме на работу требует подобную информацию, человек имеет право не предоставлять ее, и это не может быть основанием для отказа в приеме на работу.

"Встречаются случаи, когда при решении о найме работника, в том числе женщины, работодатель узнает о навыках и карьерных планах, но также интересуется личной жизнью, например, о планах зарегистрировать брачные отношения или родить ребенка, что влияет на окончательное решение работодателя. Более того, нередки случаи отказа в приеме на работу беременных женщин", – говорится в пояснительной записке к проекту.

"Начнут сводить счеты"

Юлия Гречка проработала HR-специалистом в разных компаниях шесть лет . Сегодня она руководит своей компанией по управлению персоналом. Раньше в работе часто приходилось сталкиваться с дискриминационными вопросами, говорит она.

"Вопросы личного характера – постоянная практика. Конечно, они влияют на решение о приеме на работу. Я постоянно учила людей внутри компании не задавать таких вопросов. Всем известно, что если есть два кандидата: парень 25 лет и девушка, которая недавно вышла замуж, то ее не возьмут – вдруг она уйдет в декрет в ближайшие два года. Нормы, которые запрещают гендерную дискриминацию, уже есть. Того закона не придерживаются и, наверное, этот тоже не будет работать. Но такие вещи должны быть", – считает Юлия Гречка.

В какой-то степени информация о личной жизни действительно может отобразиться на принятии решения о трудоустройстве. Но сейчас и мужчины нередко уходят в декретный отпуск, отмечает Руслан Соболь, председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса. Поэтому семья и планы завести семью – не основополагающий критерий при приеме на работу, говорит он.

На самом деле, грань интереса к личной жизни работодателя очень тонкая, считает Валентина Пучка, HRD ЕДС-ІНЖИНІРИНГ. Профессиональные навыки важны, но личные качества могут определять, станет ли кандидат успешным членом команды и будет ли разделять ее ценности и культуру. А эти вопросы вплотную граничат с личной жизнью.

"На процесс отбора кандидатов в нашу компанию принятие законопроекта точно не повлияет. Разве, что могут появиться судовые иски к частным компаниям, в случае отказа в трудоустройстве из-за субъективизма", – отмечает Валентина Пучка.

А иногда вопросы о семье могут касаться особенностей будущей позиции. Например, когда должность предполагает проведение 70% времени в командировках, нормально спросить о наличии семьи и детей, говорит Юлия Гуменная, ведущий менеджер по подбору и адаптации персонала в корпорации "Биосфера". Это поможет избежать неудовлетворённости со стороны и компании, и сотрудника в будущем.

"Работа и личная жизнь иногда всё равно переплетаются и влияют друг на друга, как бы мы ни хотели их разделить. И нужно в самом начале проследить за тем, чтобы в тех местах, где это переплетение неизбежно, все стороны в итоге остались довольны", – считает Юлия Гуменная.

Будет ли работать запрет

"Я ни разу в своей практике не встречала обоснования отказа в приеме на работу фактами личной и семейной жизни; доказать, что именно такие обстоятельства стали причиной отказа в приеме на работу, очень сложно. Внесение изменений, указанных в законопроекте 1148, фактически ничего не поменяет ни для работодателей, ни для работников", – говорит Татьяна Бондаренко, адвокат объединения "Скляренко, Сидоренко и партнеры".

В Конституции Украины уже прописано, что никто не должен подвергаться вмешательству в личную жизнь. А закон о противодействии дискриминации распространяется и на трудовую сферу. То есть запрет дискриминации по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, полу, возрасту, инвалидности и социальному происхождению, семейному и имущественному положению, по языковым или другим признакам и т.д. уже запрещен. А в трудовом законодательстве прописано, что отказ в приеме на работу беременных женщин, матерей детей до трех лет и одиноких матерей должен быть оформлен в письменном виде.

"Но, несмотря на запреты, работодатели часто продолжают задавать кандидатам неудобные вопросы о личной и семейной жизни, а иногда – и о сексуальной ориентации. Как и раньше, наиболее чувствительными к этой проблеме остаются молодые женщины, включая матерей с маленькими детьми. К сожалению, вопросы о планах пойти в декретный отпуск и времени, которое женщина уделяет детям, все еще часто звучат на собеседованиях", – говорит Инесса Летич, советница юридической фирмы "Астерс".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что правительство обнародовало план действий до 2024 года. Если верить новой программе, в Украине добавится миллион новых рабочих мест, а средний срок поиска работы сократится с четырех до двух месяцев.

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