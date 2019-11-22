Разделение "Нафтогаза": Нацкомиссия по энергетике сделала важный шаг

В ОГТСУ назвали решение комиссии важным для переговоров с "Газпромом"

Фото: "Укртрансгаз"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила решение о предварительной сертификации компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 22 ноября.

"Довести до сведения Секретариата Энергетического сообщества предварительное решение о сертификации ООО "ОГТСУ" вместе со всей информацией, касающейся принятого решения", – говорится в проекте решения.

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Присутствующий на заседании директор ОГТСУ Сергей Макогон напомнил, что Украина взяла на себя обязательства по проведению анбандлинга – отделения газотранспортной системы от "Нафтогаза Украины" – в 2009 году в рамках подписания соглашения о присоединении к Энергетическому сообществу, а также в соответствии с законом о рынке природного газа.

"Это важный шаг не только с точки зрения адаптации европейского законодательства у нас, но также это важный шаг в рамках переговорного процесса с "Газпромом" о продолжении транзита газа. Транзит приносит порядка 3 млрд долларов, и мы должны сделать все, чтобы сохранить транзит. Европейская комиссия поддерживает позицию Украины, но важным является проведение анбандлинга "Нафтогаза", поэтому мы приветствуем такое быстрое рассмотрение этого вопроса регулятором", – добавил он.

Новости "Сегодня" писали, что Верховная Рада 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

15 ноября парламент устранил несогласованности в законе об анбандлинге. В тот же день его подписал президент Владимир Зеленский, а на следующий день закон опубликовали в парламентской газете. Он вступил в силу 17 ноября.

Напомним, что новым оператором будет ОГТСУ, который с июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС. ОГТСУ передадут в собственность компании "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций которой Кабмин передал в управление Минфину. Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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