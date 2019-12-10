Новая программа МВФ: еврооблигации Украины взлетели в цене

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Известие о том, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли согласия относительно новой трехлетней договоренности на сумму в 5,5 млрд долларов, вызвало повышение котировок еврооблигаций Украины.

Так, в понедельник рост котировок составил от 0,63% – по бумагам с погашением в 2021 году – до 2,75% по бумагам с погашением в 2032 году.

Согласно данным Bloomberg, в результате ставка самых длинных бондов с погашением в 2032 году снова упала ниже 7% и составила около 6,83% годовых, а бумаг с погашением в сентябре 2021 года – до 4,5%.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2022-2023 годах выросли на 1% и 1,5% соответственно, опустив ставки по ним почти до 5% и 5,5% годовых.

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Бумаги с погашением в 2024-2025 годах подорожали на 2,3-2,4%, что снизило их доходность до 5,84% и 6,1% годовых.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2026 и 2027 годах выросли на 2,2%, а их ставки опустились соответственно до 6,33% и 6,49% годовых соответственно.

Помимо того на 2,6% подорожали и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене 93,4% от номинала, что близко к историческому максимуму.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются в данное время в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом.

Напомним, что новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ находилась в Украине с 14 по 22 ноября. В заявлении главы миссии Рона ван Родена говорилось о "существенном прогрессе, достигнутом в последние несколько месяцев на пути реформ".

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказывал, что стороны провели конструктивные переговоры:

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