Кредит на пять миллиардов: эксперты оценили потребность Украины в займе МВФ

Ожидается, что Киев получит деньги в рамках новой трехлетней программы

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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли согласия относительно новой трехлетней договоренностив размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR), или 5,5 млрд долл.

Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты по-разному оценивают потребность Киева в этих деньгах.

"Эта программа позволит рефинансировать долг перед МВФ, который брали ранее и который скоро придется погашать. Это такое рефинансирование, которое было Украине необходимо, чтобы сохранить валютную стабильность, финансовую стабильность и не потерять значительную долю своих валютных резервов. Собственно, эти средства пригодятся", – отметила замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

А экономист Александр Охрименко убежден: такое сотрудничество – это политическое решение.

"Сегодня никакой необходимости в кредитах МВФ нет. Но официально Украина не может свернуть сотрудничество. С политической точки зрения – нереально", – сказал эксперт.

Ранее новости "Сегодня" сообщали: в Министерстве финансов Украины ожидают, что соглашение с МВФ позволит получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.

В свою очередь украинский премьер-министр Алексей Гончарук также заверил, что договоренность о новой трехлетней программе поддержкиявляется маркером доверия к стране и означает более дешевые ресурсы.

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