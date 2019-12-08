Новая программа поддержки МВФ: Гончарук раскрыл детали

По словам премьера, договоренность о новой 3-летней программе поддержки является маркером доверия к стране

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Достигнутая во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой договоренность о новой 3-летней программе поддержки является маркером доверия к стране и означает более дешевые ресурсы, заявляет украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов – маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы – для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, более высокие зарплаты", – цитирует пресс-служба правительства Гончарука в ночь на воскресенье.

Председатель правительства также добавил, что за последние три месяца значительно удешевили ресурсы, которые страна привлекает," потому что нам верят".

"И будем привлекать еще дешевле с каждым месяцем", - заверил премьер.

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В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что новая программа с Фондом – сигнал для украинского и международного бизнеса, что Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.

"На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров", - цитирует Маркарову пресс-служба украинского правительства.

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Ранее сообщалось, что вечером 7 декабря состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, по итогам которого стороны отметили, что Украина и МВФ достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

"… Я с удовлетворением отметила, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Это соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и утверждению Исполнительным советом, и эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предшествующих действий", - говорится в заявлении Георгиевой по итогам разговора, обнародованном на сайте Фонда.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ находилась в Украине с 14 по 22 ноября.

Ранее глава правительства заявил, что продолжение переговоров с МВФ в течение полугода – это нормальное явление, и работа с кредитором осуществляется постоянно. Он также отметил, что деньги – не главное в отношениях Киева и фонда:

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