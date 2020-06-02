Новая реальность: российский "Газпром" столкнулся с проблемами из-за коронакризиса

Российский "Газпром", который в полтора раза снизил транзит газа через Украину, и сам столкнулся с проблемами. Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, оставили без спроса одну пятую производственных мощностей компании. Об этом свидетельствуют оперативные данные Центрального диспетчерского управления теплоэнергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) России.

В частности, динамика производства в мае 2020 года, как и ранее в апреле и марте, снижается по отношению к тому же месяцу 2019 года на стабильные 20%. По данным ЦДУ ТЭК, в мае 2020 года группа "Газпром" добыла 32,9 млрд куб. м после 41,77 млрд кубометров в мае 2019 года.

Это также ниже показателя мая 2018 года (39,98 млрд кубометров), 2017 года (35,93 млрд кубов), но выше, чем за май 2016 года (27,53 млрд кубометров). За первые пять месяцев 2020 года добыча "Газпрома" снизилась по отношению к январю-маю 2019 года уже на 31,8 млрд куб. м (это добыча за целый календарный месяц).

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"В 2019 году "Газпром" сумел добыть 500,14 млрд куб. м газа, преодолев полутрилионный рубеж после семилетнего перерыва. Однако с начала 2020 года наследие теплой зимы в период восстановления запасов в хранилищах, карантин экономики Европы и России из-за коронавируса снова отбрасывают добычу "Газпрома" в зону четырех сотен миллиардов кубометров. С учетом среднего темпа снижения добычи с начала года итоговую цифру добычи 2020 года можно намечать на уровне 430 млрд куб. м", – считают аналитики "Интерфакса".

Ранее "Газпром" уже признал, что впервые в истории ушел в убыток по итогам отопительного сезона. При этом аналитики российского "ВТБ Капитал" считают, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому", и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

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