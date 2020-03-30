Новая схема аферистов: пенсионерам обещают деньги

Аферисты рассылают пенсионерам смс-сообщения о якобы поступлении на их счет 1000 гривен. Такую сумму, действительно, в Украине обещали доплачивать пенсионерам. Однако, мошенники, выдавая себя за представителей государственных органов, преследуют иную цель – обобрать несведущих в финансовых тонкостях людей.

Фальшивое сообщение содержит два контактных номера, по которым людей просят перезвонить. "Сегодня" позвонили по одному из таких номеров. Однако он уже не работал. Впрочем, эксперты объяснили нашим корреспондентам, как работает схема преступников.

Аферисты представляются сотрудниками банка и выспрашивают данные, которые, нужны якобы для того, чтобы человек получил 1000 гривен.

На другом конце провода могут попросить назвать номер банковской карты, срок ее действия и трехзначный код на обратной стороне. Мол, для проверки подлинности. Поэтому в Нацбанке призывают не звонить по номерам, которые указывают аферисты в смс-сообщениях и не сообщать никаких данных о банковских счетах.

"Нет, Национальный банк не комуницировал и не информировал граждан Украины. То есть, никаких коммуникаций с стороны Национального банка не было", – объяснил начальник отдела обеспечения деятельности платежной системы НБУ Дмитрий Сахно.

В Украине – больше 11 млн. пенсионеров. Из них более миллиона имеют пенсию, превышающую пяти тыс. грн. Остальные получают менее 5 тыс. В министерстве социальных политики сообщили, что готовы выплатить по 1000 гривен финансовой помощи пенсионерам и людям с инвалидностью в следующем месяце.

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"С 1 апреля будет осуществлена единовременная выплата 1000 пожилым людям, размер пенсий которых составляет менее 5000 гривен. Таких пенсионеров у нас больше десяти миллионов. Такую ​​же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", – объяснила министр социальной политики Марина Лазебная.

Финансовую помощь будут перечислять на банковскую карту или доставлять почтальоном. Но перед тем, как выделить эти деньги, депутатам нужно внести изменения в закон о госбюджете.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрпочта" планирует организовать для пенсионеров доставку пенсий на дом, а также прием у них платежей за коммунальные услуги на дому.

Напомним, во время всеукраинского трехнедельного карантина пенсионеры могут воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала Пенсионного фонда.

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