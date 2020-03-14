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Пенсии с доставкой: в "Укрпочте" рассказали о выплатах в период карантина

14 марта, 09:42

Татьяна Очеретяна

В отделениях предприятия возможен дефицит сотрудников

Государственное предприятие "Укрпочта" заверили, что введенный в Украине карантин никак не отразится на доставке выплат и других посылок. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На сайте сказано, что "Укрпочта" и далее будет принимать и отправлять посылки по Украине и за границу, а также доставлять пенсии и переводы.

Кроме того, в компании подчеркнули, что пенсионеры, которым в период эпидемии лучше воздержаться от посещения общественных мест, смогут получить пенсии с доставкой на дом, а также будут иметь возможность оплатить коммунальные услуги не выходя из дома.

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В то же время, руководство "Укрпочты" предупредило, что из-за закрытия детских учреждений на карантин в отделениях возможен дефицит сотрудников (то есть, люди останутся дома с детьми).

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Сообщается также, что предприятие имеет в запасе для своего персонала 100 тысяч масок, а все подразделения в ближайшее время укомплектуют 11 000 дезинфекторов.

Напомним, ранее мы писали, что Украина отменила ограничения почтового сообщения с Китаем. Но из-за уменьшения числа авиарейсов почта из Китая в Украину может идти дольше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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