Новая Таможенная служба: Нефьодов назвал сроки запуска

До начала работы ГТС еще нужно зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства

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Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы (ГТС), считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца.

"Старт, то есть переведение минимум 30% персонала – где-то через 2,5 месяца реалистично", – сказал Нефьодов.

Кандидатур на должности заместителей пока нет, добавил он.

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По словам Нефьодова, до начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также необходимо принятие Кабмином ряда решений относительно новой структуры.

"До этого – регистрация юридического лица, утверждение сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем – постановление об образовании территориальных органов ГТС, положение о региональных таможнях, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец – отдельное распоряжение о начале работы", – сказал он.

Напомним, заключительный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы который был разблокирован решением Шестого апелляционного административного суда.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

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