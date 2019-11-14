Новосад "хотела бы больше" денег на образование в бюджете-2020

/ Фото: Кабинет министров Украины

В государственном бюджете на 2020 год, который 14 ноября приняла Верховная Рада в целом, недостаточно средств на образование. Об этом написала министр образования и науки Анна Новосад на своей странице в Facebook.

"Многие депутаты сегодня говорили во время выступлений, что средств на образование и науку мало, недостаточно. Я с ними согласна. Я бы хотела больше. Но есть важное но – давайте смотреть, как эффективно мы их используем. На все звенья образования и науку. Почему мы позволяем себе такую неэффективную сеть школ, профессионального и высшего образования? Почему позволяем себе финансировать сотни научных учреждений, которые давно наукой не занимаются?" – отметила она.

Новосад добавила, что таких непопулярных вопросов много и без их решения "простое добавление новых и новых миллиардов гривен к образованию и науке эффекта не даст".

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При этом министр добавила, что своевременное принятие госбюджета дает Кабинету министров возможность уже до конца 2019 года разработать все порядки использования средств, принципы распределения по субвенциям, одобрить их решениями, и, не затягивая до весны, отдать деньги на места.

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Новости "Сегодня" писали, что закон о госбюджете-2020 в целом поддержали 280 народных депутатов. Доходы предусмотрены в сумме 1,09 трлн грн, в том числе доходы общего фонда – 974, 7 млрд грн и доходы спецфонда – 119 млрд грн. Расходы – в сумме 1,18 трлн грн, в том числе расходы общего фонда – 1,05 трлн грн и расходы спецфонда – 127,9 млрд грн.

Мы ранее сообщали, что Кабмин предложил выделить на образование в 2020 году 145,1 млрд грн.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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