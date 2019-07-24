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Новости из США подстегнули мировые цены на нефть

24 июля, 10:24

Стоимость барреля эталонных марок Brent и WTI растет

Фото: Pixabay

Цены на нефть, которые упали на прошлой неделе, умеренно повышаются в ходе азиатских торгов 24 июля. Росту способствовали данные Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 по киевскому времени подорожали до 64,02 доллара за баррель. На торгах во вторник их цена составляла на закрытие 63,83 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась до 57,09 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене до 56,77 доллара за баррель.

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Как пишут СМИ со ссылкой на отчет API, собирающего данные о запасах на добровольной основе, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей. Вместе с тем запасы бензина в Штатах увеличились на 4,4 млн баррелей, по оценке API. Если отчет Минэнерго подтвердит эти данные, подъем показателя станет рекордным с января. Обычно в это время года запасы снижаются из-за активного спроса на топливо со стороны автовладельцев.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления переговоров с китайской стороной по поводу подписания торгового соглашения.

По словам основателя консалтинговой компании Vandana Insights Ванданы Хари, возобновление торговых переговоров США и Китая является хорошей новостью, однако никто не ожидает немедленного прорыва, поэтому опасения по поводу ухудшения американо-китайских отношений и их влияния на рост мировой экономики и спрос на нефть сохраняются.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах - до 65,52 доллара и 63,88 доллара за баррель соответственно. В 2018 году средняя цена нефти за баррель составляла 68,33 доллара. 

Мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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Тег нефть, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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