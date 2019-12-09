Новые детали в деле "Роттердам +" : адвокат рассказала о достижениях защиты

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Высший антикоррупционный суд по делу "Роттердам+" перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов и демонстрирует непредвзятость. Об этом сообщила адвокат обвиняемых по делу Ирина Одинец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Очередное достижение стороны защиты! С подозреваемого (сотрудник НКРЭКУ) в печально известном деле "Роттердам+" полностью сняты ограничения по передвижению! Антикоррупционный суд продемонстрировал, что даже в этом резонансном деле доказывать риски "высокой степенью вероятности", "обоснованными основаниями считать" и предположениями стороны обвинения больше нельзя", - написала Одинец.

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Она напомнила, что с момента избрания меры пресечения подозреваемому в этом деле прошло 4 месяца, а досудебное расследование продолжается уже 32 месяца. Это, по ее мнению, превышает любые разумные сроки.

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Также она подчеркнула, что в настоящее время суд должным образом реагирует на необоснованные аргументы стороны обвинения.

"Приятно констатировать, что суд продемонстрировал готовность подходить взвешенно к слушаниям по делу, а не закрывать глаза на многочисленные злоупотребления правоохранителей. Заседание обязательно должны предусматривать элемент состязательности, где и обвинение, и защита демонстрируют результаты своей работы, а "не быть спектаклем, в котором заранее имеется четко прописанный финал", – подчеркнула Одинец.

Ранее Одинец заявила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум 3 экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

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