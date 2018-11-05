Новые санкции против Ирана не смогли взвинтить цены на нефть

Сегодня, 09:41

Инвесторы перестали бояться дефицита черного золота

Фото: AFP
Фото: AFP

Нефтяной рынок показывает умеренное снижение даже после вступления в силу санкций США против Ирана. Это вторая часть ограничительных мер, она предусматривает запрет на поставки иранской нефти. 

Как свидетельствуют данные торгов, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе по состоянию на 9:35 по киевскому времени упали в цене до 7266 доллара за баррель.

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Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 62,88 доллара за баррель.

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Напомним, первая часть американских санкций против Ирана возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов.

Почему дешевеет нефть?

Ранее осенью-2018 цены на нефть взлетали до рекордов за четыре года из-за введения санкций США против Ирана. Иран является третьим по величине производителем черного золота среди стран ОПЕК, поэтому ограничение поступлений иранской нефти на международный рынок грозит дефицитом этого сырья.

Теперь же, добыча ОПЕК выросла до максимума с ноября 2016 года вслед за увеличением производства в Саудовской Аравии и Ливии, которое компенсировало снижение поставок из Ирана. Как показали результаты опроса Bloomberg, 15 стран ОПЕК увеличили добычу на 430 тыс. баррелей в сутки (б/с) в октябре, до 33,33 млн б/с.

Кроме того, США согласились разрешить восьми странам продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана.
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"Сегодня"

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