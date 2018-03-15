Миссия выполнена: Гонтарева отчиталась в Верховной Раде

По словам Гонтаревой, в результате ее работы в НБУ украинские банки здоровы, а курс нацвалюты – свободен

Валерия Гонтарева, которая ранее возглавляла Национальный банк Украины (НБУ) и до сих пор формально не была уволена, выступила с отчетом в Верховной Раде. Отчет необходим в рамках процедуры увольнения главы НБУ.

"Я пришла в НБУ для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы были сделаны, я посчитала свою миссию выполненной и подала президенту заявление об отставке", – заявила Гонтарева, напомнив, что не работает в НБУ с мая 2017 года.

Как подчеркнула Гонтарева, "впервые в истории нашего государства отставка главы НБУ не является политическим решением".

По ее словам, на посту главы НБУ ей удалось очистить банковскую систему и усилить ее стойкость.

"После очистки на рынке работает 82 банка, которые постепенно возобновляют кредитование экономики", – рассказала Гонтарева.

Она также отметила, что на данный момент у банков появились ресурсы к кредитованию.

"Банковская система Украины на 100% прозрачна, докапитализирована и целиком ликвидна", – подчеркнула Гонтарева.

Вместе с тем в контексте национализации ПриватБанка в декабре 2016 года она отметила, что банкротство банка не освобождает его собственников от долгов.

"Полное очищение банковской системы было бы невозможно без решения проблемы ПриватБанка", – добавила Гонтарева.

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Кроме того, во время ее руководства также изменилась и монетарная политика регулятора – с таргетирования курса НБУ перешел на таргетирование инфляции.

"Другой альтернативы для нашей страны не существует. мировой опыт свидетельствует, что этот режим наиболее эффективен для удержания низкой и стабильной инфляции", – подчеркнула Гонтарева.

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Она также отметила, что желание политиков "удерживать курс любой ценой" было якорем, который удерживал украинскую экономику.

"За годы моей каденции мы восстановили макрофинансовую стабильность в государстве. Для этого мы приняли нелегкое, но давно назревшее решение перейти к гибкому куросообразованию", – напомнила Гонтарева.

Она также высказалась в поддержку разработанного "закона о валюте", отметив при этом, что "это – задание, которое НБУ не может реализовать без других институций".

Гонтарева призвала усилить налоговое регулирование и не давать капиталу утекать из Украины. Тогда, по ее словам, можно будет отказаться от валютного регулирования, т.е. ограничений на валютном рынке.

Напомним, в середине января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия. Гонтарева фактически не работает в НБУ с весны 2017 года, однако формально так и не была уволена – парламент долго ждал представления от президента.

Согласно процедуре, увольнение главы НБУ возможно только после отчета перед парламентом. Гонтарева еще летом заявляла, что готова предоставить отчет в любой момент.

5 февраля комитет Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить главу НБУ Валерию Гонтареву и назначить на ее должность действующего исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия.