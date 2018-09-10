Новый рост "минималки" грозит проблемами на рыке труда – экс-министр экономики

После увеличения уровня минимальной зарплаты ряд предприятий реального сектора экономики может столкнуться с отсутствием ресурсов для выплаты своим работникам зарплат, в результате чего произойдет либо тенизация на рынке труда, либо возникнет волна увольнений.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Владимир Лановой.

"Повышение "минималки" происходит из-за того, что есть инфляция, которая выше, чем планировалась. В свою очередь более высокая инфляция увеличивает доходы бюджета. Поэтому тем самым в Кабмине хотят перенаправить часть средств людям, экономя при этом на субсидиях. Пенсионерам они все равно будут давать субсидии, а всех остальных намереваются лишить субсидий, чтобы освободиться от бюджетного бремени", – отметил он.

По словам Ланового, в условиях, когда экономика не растет, а "минималка" повышается, в реальном секторе экономики (внебюджетном) может не хватить ресурсов для выплат по повышенным зарплатам.

"Следовательно, будут или теневые (скрытые) выплаты за работу, меньшие, чем 4170 грн, или будут сокращаться рабочие места. Работников будут увольнять из-за дефицита фонда заработной платы. Таким образом повышать уровень жизни и зарплаты нельзя. Это следует делать только путем создания рабочих мест. В этом случае в экономике возникают новые предложения людям, и они соглашаются на более высокую зарплату или лучшие условия договорных отношений по трудовому найму", – считает Лавновой.

Как сообщалось президент Украины Петр Порошенко анонсировал повышение "минималки" до уровня в 4170 гривен. При этом, по словам президента, рост минимальной зарплаты приведет к тому, что Украина перестанет быть страной с дешевой рабочей силой. Также, по словам президента, "минималка" поднимет и средние зарплаты в стране, что в перспективе позволит украинцам отказаться от заработков за границей.

"В этом году, в конце бюджетного года, мы примем решение поставить [минимальную зарплату на уровень] почти 4200 грн. И это неслыханный рост зарплаты. ... Мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы – у нас другие конкурентные преимущества, а украинцы имеют право получать достойную зарплату", – сказал Порошенко.

Напомним, перед этим минимальная зарплата выросла с 3200 гривен до 3723 гривен. Еще с начала 2018 года власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не происходило. Как предупреждал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста.

Тем не менее, на прошлой неделе Гройсман заявил, что в бюджет на 2019 год уже заложены средства для повышения минимальной зарплаты до 4170 гривен. По его словам, "минималка" вырастет с 1 января.