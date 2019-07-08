Новый рынок электроэнергии: как изменения в отрасли скажутся на украинцах

Далее предстоит полное объединение энергосистем Украины и Евросоюза

Новый рынок электроэнергии в Украине с минувшего понедельника заработал. Несмотря на опасения, что это может привести к отключениям света – все прошло без чрезвычайных ситуаций. Пуск энергорынка позволит отойти от ручного управления отраслью – отныне цену киловатт будут определять не чиновники, а спрос и предложение. А это приведет к конкуренции и, как следствие, снижению тарифов на электроэнергию. И для инвесторов отечественная энергетика становится более привлекательной. И новый конкурентный рынок, и будущий запуск – с нового года – зеленых аукционов будут стимулировать иностранцев вкладывать деньги в украинскую энергетику.

Спецоперация в ночном Мариуполе. В сопровождении полиции по городу едет необычный кортeж. Так называемый автопоезд, раздвижной грузовик, везет из Мариупольского порта 62-метровое перо. Это одна из лопастей, которую установят на новой Орловской ветряной станции. Перевозят ночью, так безопаснее. На поворотах – нужна ювелирная точность, чтобы ничего не задеть.

До места назначения – около ста сорока километров. Груз преодолевает это расстояние за шесть часов.

На площадке под селом Орловка словно из элементов гигантского конструктора собирают ветряки. Их будет 26.

"Мы планируем ввести станцию ​​на полную проектную мощность в ноябре месяце. Планируем вводить станцию ​​очередями, то есть у нас, фактически, каждая ветровая турбина является очередью и по мере готовности будем подключать их к энергосистеме Украины", – говорит Иван Лях, директор Орловской ВЭС.

На азовском побережье самые сильные ветра в Украине. Они и запустят мельницы, которые будут производить экологически чистые киловатты.

"Этой электроэнергии будет достаточно для 200 тысяч домов и квартир", – говорит Сергей Котельников, начальник участка компании "Вестас Украина".

Это уже третья, после Ботиевской и Приморской, ветряная станция в Запорожской области, которую возводит ДТЭК. Проекты компания реализует на собственные средства и деньги зарубежных инвесторов.

"ДТЭК ВИЭ является основным инвестором в области зеленой энергии в Украине. Из восьмисот миллионов евро, которые в целом удалось привлечь в украинскую зеленую энергетику в прошлом году, около 40% было привлечено именно компанией ДТЭК", – говорит Филипп Лекебуш, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.

Со следующего года инвестиций может прийти в разы больше. Потому что заработают зеленые аукционы. Закон принял парламент. На аукционы могут идти все, кто хочет продавать государству энергию из возобновляемых источников. Победят те, кто предложит самую низкую цену.

"Каждый будет бороться, чтобы получить долгосрочный контракт в соответствии с законом на 20 лет о продаже электрической энергии. За эту возможность будут бороться в первую очередь из-за понижения соответствующей цены", – говорит Сергей Савчук, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Из-за большой конкуренции стоимость зеленых киловатт может упасть на 30-40%. А значит, электроэнергия для потребителей подешевеет.

"Это прозрачное, понятное ценообразование на зеленую энергию, которое позволит сделать эту отрасль привлекательной для иностранных инвесторов, чтобы они приходили сюда, чтобы они инвестировали деньги в энергетическую отрасль и делает предпосылки для того, чтобы Украина становилась более энергонезависимой страной", – отмечает Валерия Заружко, народный депутат Украины.

Вкладывать деньги в возобновляемую энергетику агитировал на бизнес-форуме в канадском Торонто президент Украины Владимир Зеленский.

"В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику. Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому зеленая энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", – заявил он.

Рыночные правила в энергетике тоже привлекут инвестиции. И шаг к этому Украина уже сделала.

В полночь первого июля в стране заработал оптовый рынок электроэнергии.

"С технической точки зрения старт рынка произошел так, как мы планировали", – подчеркнул Всеволод Ковальчук, и.о. директора НЭК "Укрэнерго".

Начала работы нового энергорынка именно с 1 июля ждали и международные партнеры.

Это было обязательство, в частности перед Всемирным банком, говорят его представители.

Пуск нового рынка открыл возможности для импорта киловатт из Европы. В первый же день его работы Украина получила импортную энергию. Киловатты "пришли" к Бурштынскому энергоострову. До этого мы могли только продавать ток за границу.

Далее предстоит полное объединение энергосистем Украины и Евросоюза.

"Возможность импорта будет стимулировать наших производителей, чтобы они заработанные средства на рынке электрической энергии вкладывали в дальнейшую модернизацию, снижение себестоимости производства электрической энергии – иначе они будут неконкурентоспособными с операторами, которые импортируют электроэнергию", – говорит Александр Трохимец, президент Ассоциации энергетики Украины.

С пуском нового рынка цена киловатт для населения не изменилась. Государство установило ограничения, чтобы защитить украинцев от подорожания. И дала право выбора – у кого покупать электроэнергию. Главное: теперь не чиновники, а рынки "предложение" и "спрос" будут определять цену киловатт.

"Ранее тарифы устанавливались в ручном режиме и был риск изменения в подходе к тарифообразованию - это означало смену доходности инвестиций и такая непрогнозируемость пугала инвесторов", – говорит Андриан Прокоп, эксперт направления "Энергетика" Украинского института будущего.

К 2030 иностранцы могут инвестировать в украинскую энергетику от 25 до 39 миллиардов евро, говорят эксперты. Эти средства нужны на обновление электросетей и трансформаторных подстанций. Тогда будет меньше аварийных отключений света и скачков напряжения. А еще энергетикам нужно увеличивать мощности станций, поскольку в Украине ежегодно растет потребление электроэнергии, модернизировать энергоблоки АЭС, запускать новые гидроэлектростанции, ветряки и устанавливать солнечные панели.

"Для самой экономики – это создание дополнительных возможностей, так же как и строительство новых дорог и инфраструктурных объектов: электрическая энергия, дороги, другая критическая инфраструктура это все то, что должно создать дополнительные возможности для реализации интеллектуальных бизнес-идей", – говорит Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ.

Энергетическая отрасль в ближайшие десять лет может дать почти сто тысяч новых рабочих мест. Неплохой шанс остановить трудовую миграцию.

Напомним, 1 июля введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в рамках реформы энергорынка был запущена с 1 января 2019 года.

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