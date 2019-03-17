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Новый транш от ЕС: в Минфине сообщили подробности

Сегодня, 06:06

По словам Шкуракова, получение второго транша в марте маловероятно

Фото: Pixabay
Новый транш от ЕС: в Минфине сообщили подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/036/140/5c7036140365e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/036/140/5c7036140365e.jpg Экономика По словам Шкуракова, получение второго транша в марте маловероятно

В Украине работает оценочная миссия Европейского Союза (ЕС) по вопросу предоставления второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Об этом сказал в комментарии УНИАН заместитель министра финансов Василий Шкураков.

По его словам, миссия делает свои заключения.

"Мы пытаемся выполнить все предусмотренные условия. Некоторые вопросы в процессе решения", – добавил он.

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При этом Шкураков отметил, что получение второго транша в марте маловероятно и "стоит рассчитывать на более поздний период".

"Почему мы и провели сейчас доразмещение на 350 млн [долларов]. Увидели возможность этого выхода и сделали его", – объяснил замглавы Минфина.

Напомним, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Первый транш в размере 500 млн евро поступил в декабре.

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Тег помощь, Минфин, транш, финансовая помощь

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Источник:

УНИАН

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