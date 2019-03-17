Новый транш от ЕС: в Минфине сообщили подробности
По словам Шкуракова, получение второго транша в марте маловероятно
В Украине работает оценочная миссия Европейского Союза (ЕС) по вопросу предоставления второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Об этом сказал в комментарии УНИАН заместитель министра финансов Василий Шкураков.
По его словам, миссия делает свои заключения.
"Мы пытаемся выполнить все предусмотренные условия. Некоторые вопросы в процессе решения", – добавил он.
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При этом Шкураков отметил, что получение второго транша в марте маловероятно и "стоит рассчитывать на более поздний период".
"Почему мы и провели сейчас доразмещение на 350 млн [долларов]. Увидели возможность этого выхода и сделали его", – объяснил замглавы Минфина.
Напомним, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".
Первый транш в размере 500 млн евро поступил в декабре.
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