Евросоюз дает Украине финпомощь на 1 миллиард евро

Сегодня, 13:41

В Киеве президент Петр Порошенко подписал соглашение относительно выделения кредитного транша

Евросоюз дает Украине финпомощь на 1 миллиард евро

Европейский союз на сегодняшний день является соучастником реформ, которые проводит Украина.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями Еврокомиссии по результатам подписания в Киеве соглашения о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

"Хочу поблагодарить Еврокомиссию за всестороннюю и большую поддержку, которую ЕК и Евросоюз предоставляют Украине, мне как украинскому президенту, правительству и украинскому народу. Это большая помощь в проведении реформ, их поддержка, не только финансовая, но и консультативная. И вы по праву являетесь соучастником, соспонсором реформ, которые проводятся в Украине на протяжении последних четырех лет. Сегодня мы подписали два важных документа: первый – это кредитное соглашение между Украиной и ЕС касательно четвертой макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. И второй – меморандум про взаимопомощь", – сказал глава государства.

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Как сообщалось, ранее Украина и Еврокомиссия согласовали условия получения Киевом транша помощи в размере 1 млрд евро. 

Напомним, ради программы помощи на миллиард евро в Украину намеревался приехать представитель Еврокомиссии.

Также мы писали, что НБУ ожидает поступления в международные (золотовалютные) резервы до конца года около 5 млрд долларов, включая очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ), кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов.
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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