Новый закон: кому выгодно стать банкротом

/ Фото: Pixabay

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21 октября вступил в силу новый Кодекс о процедуре банкротства, который был принят еще минувшей осенью. В этом кодексе впервые выписана процедура банкротства для физических лиц (раньше банкротами могли стать только юрлица). Сайт "Сегодня" разбирался, хорошо это или плохо для украинцев, и кому выгодно объявить себя банкротом.

Согласно Кодексу, банкротство – это признанная судом неспособность должника погасить свои долги перед банком, другим финансовым учреждением, а также перед физическим лицом и долги за коммунальные услуги. Если суд признает человека банкротом, отдавать долги уже не придется. Однако получить "статус" банкрота удастся далеко не всем.

Как стать банкротом

Процедура получения банкротства физическим лицом имеет свои особенности. В кодексе предусмотрено, что инициатором процедуры банкротства физического лица может только само физлицо – должник (в отличие от юрлиц, на которых могут подавать в суд кредиторы).

Итак, человек, который имеет долги и понимает, что не в состоянии погасить их в соответствии с условиями договора, может обратиться в хозяйственный суд по месту регистрации с заявлением об открытии дела о признании его неплатежеспособности (банкротстве). Если суд принимает решение открыть такое производство (хотя может и отказать, если предоставленные должником доказательные документы покажутся суду неубедительными), первым делом будет начата процедура реструктуризации долгов: составление плана погашения задолженности и согласование его с должником и кредитором. Реструктуризированный долг можно выплачивать до 10 лет, так что сумма ежемесячных выплат окажется, скорее всего, небольшая.

Если должник согласится с планом реструктуризации, банкротом его не признают. Если же не согласится – суд перейдет к следующему этапу: описанию имущества должника и его продаже для удовлетворения требований кредитора. Этого этапа, как правило, боятся большинство должников, и больше всего опасаются продажи квартиры. Но Кодексом о банкротстве как раз предусмотрено, что квартиру или дом отбирать не будут, если это единственное жилье должника и его семьи и если площадь не превышает нормативную: для квартиры – 60 кв. м общей площади или 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника, для дома – 120 кв. м. Также можно обратиться с ходатайством не изымать некоторое имущество, которое необходимо для удовлетворения насущных потребностей должника или членов его семьи.

Если проданного имущества хватит, чтобы покрыть задолженность перед кредитором, человека также не признают банкротом. Если же долг останется и реструктуризировать его должник не сможет или не захочет, его признают неплатежеспособным, т. е. банкротом. Равно как и в случае, если окажется, что описывать и продавать у должника фактически нечего.

В случае признания банкротства все долги перед кредиторами аннулируются. И уже никто – ни кредитор, ни коллекторы – не будут иметь права ничего требовать с должника.

"После того, как производство по банкротству полностью закрыто – имущество реализовано, должника признали банкротом – человек, получается, уже никому ничего не должен. Даже если его долг составлял, например, 100 тыс. долларов, а имущества реализовали на 60 тыс. долларов, оставшиеся 40 тыс. долл. будут списаны", – объясняет Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер юридической компании "Касьяненко и партнеры".

Отметим, что процедура банкротства, по закону, не открывается, если речь идет о долгах по алиментам и о долгах по возмещению вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица. Эти долги также не списываются в случае признания должника банкротом.

А вот должники по жилищно-коммунальным услугам имеют право инициировать банкротство.

"Сейчас, по-моему, проблема коммунальных долгов стоит острее, чем проблема банковских кредитов. Проблема кредитов в последние годы была минимизирована", – говорит экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Плюсы банкротства

По мнению экспертов, статус банкрота может стать выходом из сложной ситуации для тех, кто действительно не имеет ни доходов, ни имущества, чтобы рассчитаться с долгами.

"Конечно, если люди вообще не имеют имущества, но у них есть огромные долги, для них банкротство может стать выходом. Но не для всех должников это лучший вариант. У кого-то квартира большей площади, чем указано в Кодексе, кто-то не захочет реализовывать свое имущество", – перечисляет Дмитрий Касьяненко.

Однако не статус, а сама процедура банкротства может принести пользу и другим должникам. Например, тем, кто не может договориться с кредитором о приемлемой схеме реструктуризации долгов. Или тем, у кого суммы штрафов и пени превышают размер самого долга. Ведь в Кодексе указано, что в качестве претензий кредиторов начисленные штрафные санкции не принимаются.

Наконец, процесс банкротства может стать просто спасительной передышкой для должников. Поскольку сразу после начала процедуры банкротства вводится мораторий на удовлетворение всех требований кредиторов на 4 месяца (120 дней).

"Раньше человек, который не мог уплатить по долгам – например, потерял работу, проблемы с семьей – попадал в пресс в виде штрафов, пени и т. д., и этот пресс еще больше его запутывал в паутине долгов, так что человек не мог из нее выбраться. А процедура банкротства дает временную передышку, во время которой прекращается начисление пени и штрафов. Вся задолженность замораживается на дату объявления банкротства. За это время человек может устроиться на работу, подписать с кредиторами мировое соглашение, другими способами решить проблему. То есть банкротство – это такой инструмент, который не решает проблему, а дает возможность отсрочки, передышки. Если же человек не договаривается с кредиторами и не решает за это время свои проблемы, тогда уже ликвидатор описывает и реализует имущество должника и за счет этого погашает долги физического лица. И в этом случае законодательный механизм банкротства позволяет подвести черту под долгами. Потому что сейчас есть люди, которые обречены буквально последнее отдавать", – объясняет Алексей Кущ.

Еще одно преимущество банкротства в том, что, получив этот статус, можно "обелить" свою кредитную историю и восстановить платежеспособность. Фактически это и называлось главной целью внедрения процедуры банкротства для физлиц. Даже раздел Кодекса, посвященный банкротству физлиц, называется "Возобновление платежеспособности физического лица".

Не секрет, что сейчас банковским должникам непросто взять следующий кредит. После процедуры банкротства кредитная история будет считаться очищенной, и можно рассчитывать на новый кредит.

"Обычный должник остается должником всегда. Если он будет продолжать получать доход, с этого дохода могут продолжаться взыскания денег кредиторами. Также банк может применять коллекторское давление и заставлять других людей, связанных с этим человеком родственными связями или какими-либо другими, воздейстовать на него, чтобы погасить долг. Прохождение процедуры банкротства фактически снимает это долговое обязательство, и, если есть значительные долги, это является более привлекательным для человека, нежели постоянно быть в долгу. Кроме того, после прохождения процедуры банкротства он сможет начать "с нуля", в том числе и брать кредиты", – объясняет директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Какую бы цель не преследовал должник – добиться списания долгов или подходящей ему реструктуризации – ему нужно инициировать одну и ту же процедуру: процедуру банкротства.

"В суд нужно подавать заявление о признании неплатежеспособности, а в процессе производства суд выбирает метод погашения долгов: или реструктуризация, или продажа имущества", – говорит Дмитрий Касьяненко.

Минусы банкротства

Пожалуй, главный минус банкротства – это то, что в итоге у человека действительно могут остаться лишь самые необходимые вещи, а все остальное, нажитое годами, "уйдет с молотка".

"Выгода банкротства – очень условное название, потому что в любом случае после прохождения процедуры банкротства у человека фактически остается минимум того, что ему необходимо для существования", – говорит Илья Несходовский.

Человеку, признанному банкротом, придется на протяжении последующих 5 лет уведомлять финансовые учреждения о своем статусе, если он захочет взять кредит или выступить поручителем. И еще 3 года после списания долгов его репутация будет оставаться "подмоченной".

Кроме того, процедуру банкротства нельзя проходить так часто, как захочется.

"Если у человека, признанного банкротом, опять появятся долги, он не сможет снова подать в суд заявление о признании неплатежеспособности на протяжении 5 лет после предыдущей процедуры банкротства", – объясняет Дмитрий Касьяненко.

"Прогрессивному кодексу нужны прогрессивные суды"

Эксперты считают, что новая процедура – это хорошо, но намного более важно, как он будет применяться судами.

"Благодаря новому Кодексу кредиторам проще будет взимать задолженность, потому что здесь установлены четкие сроки рассмотрения таких дел, без права на продление. А люди получают возможность отсрочки выплаты по кредитам. Однако нужно посмотреть, как Кодекс будет применяться на практике", – говорит Дмитрий Касьяненко.

Алексей Кущ более категоричен:

"Этот Кодекс, в принципе, прогрессивный. Но процедура банкротства – это такая юридическо-правовая конструкция, которая стоит на двух опорах: первая – это Кодекс, а вторая –судебная система. И от эффективности судебной системы зависит даже больше, чем от самого кодекса. И у меня большой скепсис по поводу правоприменения этого Кодекса в наших судах. Учитывая, что кредиторы имеют большую способность к лоббизму. Суды могут принимать решения не возбуждать процедуру банкротства, прекратить процедуру банкротства. Прогрессивный кодекс должен применяться в прогрессивных судах. А если судебная система не эффективная, то все позитивные моменты этого Кодекса будут очень серьезно минимизированы", – предупреждает эксперт.

А Илья Несходовский высказывает сожаление, что подобная процедура не была введена лет 10 назад.

"Я считаю, что эта процедуры была бы более эффективна, если бы она была внедрена еще лет 10 назад, когда вследствие того, что банки неадекватно оценивали свои риски и раздавали кредиты всем и вся, случился кризис. А потом они начали взыскать деньги не только с должника, причем какими угодно методами, фактически шантажом, применяя различные способы влияния на него. Но и на сегодняшний день мы не застрахованы от кризиса, если говорить об экономической безопасности страны. У нас нет стратегического документа – Доктрины экономической безопасности, который должен быть для просчета рисков и противостояния им. Мы должны обеспечить стабильность экономического роста, и в этом контексте наличие Закона о банкротстве повышает экономическую безопасность Украины", – считает Илья Несходовский.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что арестованное имущество должников теперь будут продавать на открытых интернет-площадках.

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