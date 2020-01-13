Закон о рынке капитала: украинцы получат новые возможности заработать

/ Фото: пресс-центр НБУ

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У украинцев появятся новые возможности для сохранения и приумножения своих сбережений. Новые инструменты станут доступны после принятия закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов", который сейчас рассматривается Верховной Радой.

Законопроект №2284 был принят в первом чтении незадолго до Нового года, сейчас готовятся изменения ко второму чтению. Ожидается, что после вступления в силу этот закон позволит запустить в Украине полноценный рынок капитала (ценных бумаг и т.д.), который сейчас, по оценкам экспертов, у нас находится только в зародышевом состоянии. Кроме того, будущий закон называют "финансовым безвизом" для Украины в Евросоюз, поскольку он должен привести украинское законодательство, касающееся рынков капитала, в соответствие с европейскими нормами, после чего для граждан Украины будет открыт доступ к европейским рынкам ценных бумаг. Имплементация норм европейского законодательства в этой сфере в украинское законодательство предусмотрена Соглашением об ассоциации с ЕС. А кроме того, запуск полноценного рынка капитала, по словам экспертов, будет одним из маяков в рамках новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Отметим еще, что это будет четвертая попытка создать правила для функционирования в Украине цивилизованного рынка капитала. Предыдущие три законопроекта, которые были поданы в Верховную Раду, так и не сумели дойти до финального голосования.

Что такое рынок капитала

Рынком (или рынками) капитала называют ту часть финансового рынка, где задействованы "длинные деньги", то есть финансовые средства и инструменты со сроком обращения более одного года. Речь идет как, собственно, о деньгах, так и о ценных бумагах, из которых большинство украинцев наслышаны, пожалуй, лишь об облигациях внутреннего и внешнего государственного займа (ОВГЗ). Законопроект №2284 перечисляет и другие виды ценных бумаг, которые будут узаконены в Украине и станут доступны для широкого круга граждан. Например, негосударственные облигации, акции, инвестиционные сертификаты, сберегательные и депозитные сертификаты банков, векселя, депозитарные расписки и другие.

У каждого из перечисленных видов ценных бумаг свои особенности и сферы применения, однако всех их объединяет одно: с помощью этих финансовых инструментов деньги можно обратить в капитал и заставить их "работать", то есть приносить прибыль.

"Пока деньги лежат, условно говоря, где-то у людей под матрацем, они не работают и теряют свою платежеспособность. Чтобы деньги стали капиталом, нужно, чтобы они были куда-то инвестированы, то есть вложены", – говорит экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

На сегодняшний день рынок капитала в Украине практически отсутствует. Однако без такого рынка экономика развиваться не может, уверен эксперт.

"В Украине есть две противоположные проблемы. С одной стороны, есть люди, у которых имеются деньги, но они не знают, куда их вложить. Не понимают, не имеют финансовой грамотности, чтобы разобраться, куда можно, а куда нельзя вкладывать. С другой стороны, есть украинская экономика, которая остро нуждается в инвестициях, в капитале. Вроде бы, проблемы встречные, экономика и граждане могли бы друг другу помочь, но по целому ряду причин эти две проблемы продолжают существовать параллельно, не позволяя ни гражданам жить лучше, ни экономике развиваться. Решать эти проблемы одновременно – это и есть задача рынка капитала. То есть рынок капитала выступает в роли посредника, который помогают гражданам превратить их сбережения в капитал и вложить этот капитал в экономику. Экономика, пользуясь этим капиталом, сможет расти и через определенное время вернуть гражданам вложенные деньги с процентами, и таким образом, они станут богаче. То есть выиграть должны все", – объясняет Тарас Козак.

Но одно из основных препятствий для полноценного существования украинского рынка капитала – отсутствие доверия граждан к небанковским финансовым учреждениям. Многие помнят, чем закончилось "всеобщее акционирование" в 90-х годах. Став обладателями акций каких-то предприятий, большинство украинцев не получили никакого дохода. Банковские кризисы и "банкопады" также отбили у населения охоту отдавать свои сбережения в чужие руки. Вместе с тем доверие – одно из главных условий функционирования рынков капитала.

А доверие может появиться только при наличии надежной защиты покупателей ценных бумаг, надежной системе контроля и т. п. Такие механизмы защиты и контроля и призван предоставить новый закон.

Выпускать ценные бумаги сможет даже физическое лицо

Составляющей частью законопроекта является новая редакция закона "О ценных бумагах и фондовом рынке". Точнее, вместо него появится новый закон – "О рынках капитала и организованных товарных рынках". В этом законе будут перечислены все разрешенные виды ценных бумаг, а также деривативов – производных финансовых инструментов. Предполагается, что и ценные бумаги, и деривативы станут доступны и полезны не только богатым людям и крупным предприятиям, но многим предпринимателям и вообще широкому кругу граждан.

"Сейчас очень популярны ОВГЗ. Но облигации может выпускать не только государство, а кто угодно: компании, местная власть, банки и даже физические лица, то есть обычные люди. Сейчас у покупателей негосударственных облигаций очень мало защиты. Если человек купит облигации какого-то завода или банка, а потом эта компания не захочет платить, защитить покупателя не было никакой возможности. Этот закон внедряет много механизмов защиты покупателей, чтобы не было обманов и мошенничества", – говорит Тарас Козак.

Рынок деривативов, или производных инструментов, вообще незнаком большинству украинцев. Это слово мы слышим разве что тогда, когда заходит речь о нефти.

"Если коротко, деривативы – это возможность купить, например, доллары или какой-то товар по фиксированной цене через некоторое время. Например, если вам нужны будут доллары следующим летом, сейчас человек должен купить их сразу или покупать постепенно. При этом он не знает, по какому курсу они будут весной или летом. А на рынке деривативов, заплатив небольшой процент, можно гарантированно купить доллары именно тогда, когда они нужны, но не по той цене, которая будет на тот момент, а по нынешней. Да, если доллар вырастет, вы выиграете, а если упадет – проиграете. Но вы точно будете знать, что сможете потом купить доллары по той цене, о которой договорились сегодня. Биржа это гарантирует", – объясняет Тарас Козак.

Возможно, для украинцев деривативы станут возможностью не копить доллары сегодня на старость, а купить их через много лет по нынешней цене.

Но если для физических лиц рынок деривативов – это все же определенные риски (кто знает, как изменятся цены через полгода, через год?), то для предпринимателей – это стабильность и возможность планировать. Сегодня на многих товарных рынках действуют деривативы: нефти, зерна, металла и т. д.

"То есть когда аграрий выращивает урожай, он уже сегодня фиксирует, по какой цене продаст урожай. А заводы фиксируют, по какой цене купят, например, зерно, чтобы сделать муку. Это не плановая экономика, но гарантированная. Сейчас же Украина, один из крупнейших в мире производителей зерна, определяет цену зерна по Чикагской бирже. То есть зерно выращивается у нас, а цена устанавливается в Чикаго, и зарабатывают на этом американские посредники, а не украинские", – говорит Тарас Козак.

Новый законопроект предусматривает, что правила для производных инструментов на всех товарных рынках будут одинаковые, и регулироваться обращение этих бумаг также будет из одного центра.

Из презентации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о финансовом гороскопе на 2020 год.

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