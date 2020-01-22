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Новый закон о труде: Милованов указал на важную деталь в вопросе увольнений

22 января, 12:30

Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Поданный в Верховную Раду правительственный законопроект "О труде" не содержит норм, которые позволяют работодателю увольнять сотрудников без причины. Об этом в Facebook написал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"В статье 35 проекту закона "О труде" говорится о возможности увольнять по инициативе работодателя, но речь не идет о том, что это должно произойти без объяснения причин. Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений! Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы", - написал министр.

По словам Милованова, в действующем Кодексе законов о труде (КЗоТе) причины для увольнения по желанию работодателя настолько объемные, что любые его прихоти легко подстроить хотя бы под одну из них. А новый законопроект "О труде" предлагает сделать обязательной материальную компенсацию, если инициатором увольнения является работодатель.

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Напомним, ранее Тимофей Милованов рассказывал новостям "Сегодня" о грядущих изменениях трудового законодательства. По словам чиновника, новшеств будет много:

Более детально читайте в материале "Сегодня" Что на самом деле несет украинцам новый закон "О труде".

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Минэкономики Трудовой кодекс Тимофей Милованов КЗоТ закон о труде

Источник: Сегодня

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