Обновленный бюджет и зарплаты учителей: в Минобразования прояснили ситуацию

Расходы на выплаты зарплат учителям в обновленном бюджете сохранили

Урезание бюджета не повлияет на заработные платы учителей и преподавателей высших учебных заведений. Об этом во время брифинга представителей правительства заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Бюджет Министерства образования был сбалансирован в 2020 году, мы понимаем критичность ситуации, связанной с коронавирусом, он содержал расходы потребления и расходы развития. Расходы потребления, в частности, образовательная субвенция, в ней ни в коем случае не произошло изменений", – сказала она.

По словам Мандзий, выплата учителям с образовательной субвенции должна происходить в соответствии с утвержденными расходами органами местного самоуправления.

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"Учителя должны получать среднюю заработную плату", - отметила Мандзий.

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По ее словам, выплата заработной платы воспитателям дошкольного образования происходит из местных бюджетов.

"Также в бюджете не были уменьшены расходы на выплату заработных плат преподавателям высших учебных заведений. Поэтому оно (урезание бюджета, – Ред.) никак не отразится на выплате заработных плат работникам сферы образования", – добавила она.

Ранее в Минобразования заявили, что на время общенационального карантина учителя не должны уходить в отпуск и напомнили об ответственности руководителя учебного заведения, если он обязывает работников писать заявления об отпусках.

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