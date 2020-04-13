Главные цифры обновленного госбюджета: что изменилось

В бюджете заложены средства для фонда на борьбу с COVID-19 в размере 64,9 млрд грн

За изменения в госбюджет – 2020 парламент голосовал дважды – законопроект 3279-д "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" за основу поддержали 252 депутата, в целом – 249.

Согласно документу, дефицит госбюджета предлагается увеличить на 202 млрд грн – до 298,4 млрд грн (с 96, млрд грн), доходы сокращают на 119,75 млрд грн – до 975,8 млрд грн (с 1095,6 млрд грн), расходы увеличиваются на 82,4 млрд грн – до 1266,4 млрд грн (с 1184 млрд грн).

В бюджете также заложены средства для фонда на борьбу с COVID-19 в размере 64,9 млрд грн.

В доходной части уменьшились на 145,4 млрд грн налоговые поступления, в основном за счет уменьшения внутренних налогов на товары и услуги и НДС с импорта.

Реклама

Документом также предусмотрено сокращение ряда расходов. В частности, сокращаются расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на 8,2 млрд грн. Также сокращаются расходы на поддержку и развитие объединенных территориальных общин на 2,1 млрд грн, на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесен срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года) – на 1,9 млрд грн.

Урезаны расходы на 1,6 млрд грн на функционирование Фонда энергоэффективности, на 1,2 млрд грн – на статистические наблюдения, у физической культуры и спорта забрали 2,3 млрд грн, ранее предусмотренных для развития спорта. Уменьшено капитальные расходы центральных органов исполнительной власти на более 1 млрд грн.

В тренде В Украине обновили "бюджетный" прогноз для доллара

Кроме того, до завершения карантина, начиная уже с 1 апреля, зарплата государственных чиновников не должна превышать 47 000 гривен. Это касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников.

При этом прогнозируется, что падение ВВП Украины в 2020 году составит 3,9% (ранее ожидался рост на 3,7%). Инфляция в 2020 году ожидается на уровне 8,7%, безработица – 9,4%. Также предполагается, что средняя зарплата в Украине снизится на 0,3% по итогам года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада, которая 30 марта провалила голосование за внесение изменений в госбюджет, одобрила разработанный правительством законопроект 3279-Д.

Напомним, комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Смотрите, что происходило на прошлом внеочередном заседании Рады 31 марта:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама