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Работа учителей во время карантина: в Минздраве сделали четкое заявление

19 марта, 16:43

Денис Беспалов

Педагогические и другие работники учебных заведений не должны писать заявлений на отпуск

На время общенационального карантина учителя не должны уходить в отпуск. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, она также напомнила об ответственности руководителя учебного заведения, если он обязывает работников писать заявления об отпусках.

"Уважаемые руководители, уважаемые педагоги, это не период отпуска, это период карантина. И напомню об ответственности руководителя учебного заведения в случае, если он обязывает своих работников писать заявления об отпусках: вы не можете требовать это от ваших работников", – заявила Мандзий.

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Она подчеркнула, что педагогические и другие работники учебных заведений "не должны ни в коем случае писать заявлений на отпуск".

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Ранее в министерстве уже заявляли, что на фоне общенационального карантина педагогов необходимо перевести на работу в гибком дистанционном режиме, сохранив среднюю заработную плату даже для тех из них, кто фактически не выходит на работу. По этому поводу также сделали заявление в Верховной Раде.

Также сообщалось, что Украина компенсирует 50% зарплаты тем, кто самоизолируется от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: УНИАН

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