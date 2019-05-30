"Обнуление доходов и непонятный курс": Гройсман объяснил, к чему приведет дефолт
Премьер-министр призвал Раду не допускать кризиса
Если Украина объявит дефолт, это приведет к серьезным экономическим и социальным потерям, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, перед тем, как Верховная Рада отказалась отправить его в отставку.
"Что такое дефолт? Это обнуление доходов украинцев, это неконтролируемая инфляция, это остановка экономического роста, непонятный курс национальной валюты... И я хочу точно сказать, что это не мой сценарий, это не сценарий для украинцев. ... Наша с задача - не допустить каких-либо кризисов, делать все, чтобы государство развивалось", – заявил Гройсман, обращаясь в парламенту перед голосованием.
Напомним, за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана 30 мая проголосовало всего 96 человек.
Как известно, в 2019 году Украина проходит пиковые выплаты по государственному и гарантированному государством долгу. Так, общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд гривен, из которых 330,9 млрд гривен – в счет погашения.
Гройсман уже заявлял ранее, Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.
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