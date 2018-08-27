Оборонный бюджет-2019: Турчинов рассказал, сколько денег выделят

Сегодня, 14:54

В СНБО хотят профинансировать разработку высокоточных ракет и усиление кибербезопасности страны

Военный парад в Киеве. Фото: mil.gov.ua
Военный парад в Киеве. Фото: mil.gov.ua

Финансирование сектора безопасности и обороны Украины в 2019 году, исходя из прогнозов Кабинета министров, составит около 200 млрд грн – то есть не менее 5% от ВВП, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что, согласно прогнозу Кабмина, ВВП на 2019 год составит 3,946 триллиона грн.

"Поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд грн", – отметил Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что доходная часть оборонного бюджета должна формироваться "исключительно из реальных обоснованных поступлений".

По словам Турчинова, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год запланирована, в частности, разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения – ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет.

Также в планах – разработка и закупка артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии.

Кроме того, планируется усиление системы противовоздушной обороны государства и наращивание возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Также планируется финансирование государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и защиты информации. В планах на 2019 год есть и обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет и боеприпасов.

"Одной из важных приоритетных задач оборонного бюджета является реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения, что необходимо для сохранения профессионального ядра Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и других силовых структур", – подчеркнул Турчинов.

Секретарь Совета нацбезопасности добавил, что после завершения формирования оборонного бюджета документ будет утвержден на заседании СНБО Украины и передан в Кабинет министров Украины.

Отметим, расходы по линии Министерства обороны в 2018 году, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн. На обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовку войск в бюджете-2018 заложено почти 60 млрд грн, причем половина из этой суммы – 30 млрд грн, – это зарплаты военных.

Напомним, 21 июня в Украине был принят стратегический закон о нацбезопасности. Теперь высокие расходы на оборону закрепляются законодательно, а полномочия и зоны ответственности СБУ изменятся, причем контролем за действиями спецслужб займутся в парламенте.

Так, этот закон устанавливает минимальное количество денег, которое правительство должно выделять на безопасность – 5% от ВВП, из которых 3% ВВП должны идти исключительно на оборону.
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Источник:

"Сегодня"

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