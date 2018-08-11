Зарплаты военных должны расти быстрее зарплат чиновников – Турчинов

Секретарь СНБО выразил надежду на то, что Рада поддержит проект оборонного бюджета на 2019 год

Достойное денежное обеспечение военнослужащих должно быть приоритетом для государства. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил.

"Во время совещания с руководством Министерства обороны, командованием ООС, руководителями Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Национальной гвардии обсуждался вопрос улучшения материально-технического обеспечения военнослужащих ВСУ и других силовых структур, что, по словам Турчинова, необходимо для сохранения профессионального ядра армии и надежной защиты Украины". – передает пресс-служба СНБО.

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Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что финансовое обеспечение солдат-контрактников и офицеров "должно приоритетно расти по сравнению с зарплатами чиновников и других получателей бюджетных средств".

"Сейчас происходит формирование бюджета на следующий год, и, соответственно, подготовка Советом национальной безопасности и обороны оборонного бюджета страны, где этот вопрос должен быть четко отражено", – сказал Турчинов. добавив, что надеется на поддержку Верховной Радой оборонного бюджета страны на 2019 год.

Напомним, в сентябре прошлого года в Минобороны озвучили зарплату солдата на Донбассе. Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне боевых действий, составляет 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

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