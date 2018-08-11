Зарплаты военных должны расти быстрее зарплат чиновников – Турчинов

Сегодня, 04:00

Секретарь СНБО выразил надежду на то, что Рада поддержит проект оборонного бюджета на 2019 год

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com
Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

Достойное денежное обеспечение военнослужащих должно быть приоритетом для государства. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил.

"Во время совещания с руководством Министерства обороны, командованием ООС, руководителями Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Национальной гвардии обсуждался вопрос улучшения материально-технического обеспечения военнослужащих ВСУ и других силовых структур, что, по словам Турчинова, необходимо для сохранения профессионального ядра армии и надежной защиты Украины". – передает пресс-служба СНБО.

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Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что финансовое обеспечение солдат-контрактников и офицеров "должно приоритетно расти по сравнению с зарплатами чиновников и других получателей бюджетных средств".

"Сейчас происходит формирование бюджета на следующий год, и, соответственно, подготовка Советом национальной безопасности и обороны оборонного бюджета страны, где этот вопрос должен быть четко отражено", – сказал Турчинов. добавив, что надеется на поддержку Верховной Радой оборонного бюджета страны на 2019 год.

Напомним, в сентябре прошлого года в Минобороны озвучили зарплату солдата на Донбассе. Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне боевых действий, составляет 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какие нововведения подготовило правительство для военных пенсионеров. В правительстве вновь заговорили о повышении пенсий военным, которое анонсируют уже довольно продолжительное время. Так, в этот раз обещается, что пенсии почти для 500 тыс. военных вырастут в два раза.
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Источник:

"Сегодня"

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