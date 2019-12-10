Оборонный бюджет США: "Нафтогаз" отреагировал на санкции против "Северного потока – 2"

Законопроект об оборонном бюджете США может быть одобрен до 25 декабря

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В компании "Нафтогаз Украины" довольны тем обстоятельством, что США включили в законопроект об оборонном бюджете санкции, которые могут остановить работы по строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Санкции, которые остановят работы по строительству "Северного потока – 2", таки включены в законопроект, которым принимается оборонный бюджет США. Ожидаем, что проект будет проголосован в обеих палатах американского парламента и подписан президентом Трампом до начала Рождественских праздников", – говорится в сообщении на Facebook.

По информации пресс-службы, введение этих санкций имеет мощную поддержку обеих партий как в Сенате, так и в Палате представителей.

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"Спасибо сенатору Крузу и сенатору Шахин за активную и несокрушимую позицию, которая защищает не только энергетическую безопасность Европы, но и трансатлантическое партнерство. Спасибо маленькой команде, которая работала над этим процессом три года. Спасибо также огромному количеству людей, которые помогают, поддерживают и верят (или даже не верят, но болеют)", – добавила пресс-служба.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что согласованный конгрессменами США оборонный бюджет на 2020 финансовый год включает помощь Украине на сумму 300 млн долларов. Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности.

Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2021 финансовый год предлагает выделить по меньшей мере 250 млн долларов на военную помощь Украине, в том числе, на приобретение противотанковых ракет Javelin.

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