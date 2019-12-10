США перешли от слов к делу и заложили в оборонный бюджет санкции против "Северного потока – 2"

Конгресс США / Фото: Facebook

Соединенные Штаты в борьбе с российскими газопроводами, идущими в обход Украины, перешли от слов к делу. Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", это следует из опубликованного документа.

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Для вступления в силу документ должен подписать президент Дональд Трамп.

Документ предполагает защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами.

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Бюджет обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая и сообщать о мерах по "повышению издержек – политических, военных, экономических, бюджетных и технологических" для этих стран.

Он также запрещает продажу Турции истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

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Ранее сообщалось, что документ предусматривает выделение Украине военной помощи в 300 млн долларов .

Также писалось, что 3 декабря на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената замглавы Госдепартамента по политическим делам Дэвид Хейл заявил о "Северном потоке – 2":

"Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект ... На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен ".

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