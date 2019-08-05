Одесский припортовый завод начинает работу после года простоя 2019-08-05T09:36:00+03:00 Экономика Предприятие договорилось о поставках газа

Видео: Николай Щуриков / Facebook

Готовящийся к приватизации Одесский припортовый завод (ОПЗ) начал запуск производства аммиака и карбамида после более чем годового простоя. Об этом сообщил первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков.

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", – написал Щуриков на своей странице в Facebook и обнародовал видео.

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Щуриков объяснил, что завод запустился по договору переработки давальческого сырья, согласно которому минимальный период сотрудничества компаний составит четыре месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ.

"Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа в месяц", – уточнил Щуриков.

Как известно, у ОПЗ есть серьезные долги за газ, из-за которых подача топлива на предприятие регулярно надолго прекращается. Последний простой в работе ОПЗ длился с апреля 2018 года. Ранее производство на ОПЗ останавливали на период с 10 июля 2017 года до 29 января 2018 года.

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