Одежда, квартплата и авто: сколько тратят в Бельгии и в Украине

В Киеве что-то оказалось в разы дешевле, а что-то наоборот – дороже, чем в Брюсселе

Одежда, квартплата и авто: сколько тратят в Бельгии и в Украине 2019-03-25T22:39:46+02:00 Экономика В Киеве что-то оказалось в разы дешевле, а что-то наоборот - дороже, чем в Брюсселе

Б/ушные машины, брендовая одежда, еда, интернет и квартплата. Корреспонденты "Сегодня" приценились к различным вещам и услугам в Украине и Бельгии. В Киеве что-то оказалось в разы дешевле, а что-то наоборот – дороже, чем в Брюсселе. Журналисты Юрий Гула и Павел Тирский расскажут о том, сколько надо денег на жизнь в обоих городах.

"За продуктами европейцы ходят в супермаркет. Конечно, можно и на рынок, но работает он только в субботу. Поэтому в магазине возьмите самое необходимое: хлеб, молоко, куриное филе и десяток яиц. О, чуть не забыл, еще кусочек сыра", – говорит Юрий Гула.

"Как и большинство украинцев я хожу на закупки в супермаркет. Не люблю толкотню на рынках, где могут вытянуть кошелек. К тому же в магазинах меньше шансов что тебя обвесят, и здесь можно купить товары по акционным ценам", – признается Павел Тирский. – "Мы с Юрием купили пять одинаковых продуктов. Если перевести "европейские" цены на украинские гривны – получается, что в Брюсселе еда дороже, чем в Киеве. Куриное филе и хлеб стоят почти в три раза больше, яйца на треть, молоко вдвое, а сыр – в два с половиной раза дороже".

"Без кассы и заправщиков – здесь чувствуешь себя королем бензоколонки. На большинстве европейских заправок – самообслуживание. Сам платишь и сам заправляешь. Литр 95-го стоит почти полтора евро. На наши деньги это – 45 гривен", – поясняет Юрий Гула.

В Киеве же средняя стоимость 95-го – 29 гривен. Дешевле пользоваться общественным транспортом – 8 гривен за билет. В Брюсселе поездка дороже в 7 раз.

А вот бывшие в употреблении машины в Европе можно купить в десятки раз дешевле, чем в Украине, также низкие цены и на одежду от некоторых брендов.

"Интернет в центре Европы – удовольствие не из дешевых. Здесь вряд ли можно найти бесплатный вай-фай. А домашний интернет, хотя работает без перебоев, стоит 30 евро в месяц – около 1000 гривен. Впрочем, мне повезло, его цена входит в стоимость арендованной квартиры", – говорит Юрий Гула.

"У меня интернет стоит 150 гривен в месяц – около 5 евро. За эти деньги не только доступ к скоростному интернету, но и сотни телеканалов", – признается журналист Павел Тирский.

"Живу я в трехкомнатной квартире в Дарнице. Зимой ежемесячно за квартплату отдаю 2000 гривен. Самый низкий тариф в платежках за свет. В прошлом месяце за 90 киловатт я заплатил 81 гривну. Это меньше 3 евро", – говорит Юрий Гула.

"В Брюсселе за электроэнергию ежемесячно я должен заплатить почти 150 евро. Это 4,5 тысячи гривен. Днем энергия стоит 22 евроцентов за киловатт, ночью – 16. Средняя же цена в Бельгии по сравнению с Украиной выше в 6 с половиной раз. Если бы я жил в Дании или Германии, то платил бы еще больше – более чем в 8 раз дороже. Электроэнергию украинцы покупают дешевле всех европейцев", – рассказывает Павел Тирский.

Ранее мы писали, что перед праздниками украинцы чаще всего покупают подделки. Чтобы не стать жертвой горе-продавцов, эксперты советуют читать состав продукта и учитывать репутацию производителя.

Эксперты ранее советовали, как выбрать качественную икру. Например, икра лосося не может быть дешевой.

Также напомним, что по всему миру интернет становится популярным местом покупок премиум-класса. Эксклюзивные линейки товаров и теперь генерируют продажи местных и зарубежных интернет-магазинов.

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