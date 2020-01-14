Огромные премии в Кабмине: Разумков требует объяснений от Гончарука

Глава парламента предложил тему для обсуждения во время Часа правительства

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

В пятницу, 17 января, Верховная Рада в планирует заслушать информацию членов правительства о зарплатах и премиях в органах исполнительной власти. Об этом заявил сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, в то время как в "Слуге народа" уже назвали фейком информацию по повышении зарплат нардепам.

"Все видели информацию о премировании отдельных руководителей разных учреждений и ведомств. Я думаю, что мне как главе Рады и вам как народным депутатам очень интересно услышать информацию об этих надбавках, премиях", – сказал Разумков на заседании парламента.

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После этого он предложил во время Часа вопросов к правительству, который проводится в Раде каждую пятницу, заслушать позицию министров и премьер-министра Алексея Гончарука по этому вопросу.

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Напомним, ранее стало известно, что нардепы лишились трех миллионов гривен из-за прогулов. Дело в том, что в Украине вступили в силу наказания для депутатов-прогульщиков. Согласно новому закону, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.

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