Арахамия назвал фейком зарплаты по 100 тысяч гривен в Раде

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Повышение зарплат народным депутатам Украины в 2,5 раза – это фейк. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Telegram-канал журналиста Андрея Павловского.

"Единственное, что есть, – это индексация по всему государственному сектору, связанная с повышением прожиточного минимума, но это всего несколько процентов", - сказал Арахамия.

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Сейчас, по словам Арахамии, депутат зарабатывает 38-40 тысяч гривен, но в связи с не голосованием за правки, эта сумма по факту меньше.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине вступили в силу наказания для депутатов-прогульщиков. Согласно новому закону, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.

Напомним, при этом Арахамия ранее заявлял, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять 70-100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше. В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

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