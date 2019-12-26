Нардепы лишились трех миллионов гривен из-за прогулов: подробности

Не выплаченные средства будут списаны в бюджет, говорится в сообщении

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Из-за прогулов в Верховной Раде 81 народному депутаты прекращено возмещение расходов на общую сумму более 3 млн грн. Об этом в сообщили в информационном управлении Верховной Рады, передает УНН.

"... в соответствии с Распоряжением главы Верховной Рады Украины от 13 декабря 2019 года № 1279-к "О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года" прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 060 000 гривен 00 копеек", – говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце текущего года списываются в доход Государственного бюджета Украины.

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Так, в список из 81 народного депутата Украины попали депутаты от "Слуги народа" Александр Корниенко и Александр Дубинский.

Ранее Комитет избирателей Украины подсчитал, что в декабре было 14 пленарных заседаний и из 423 народных депутатов только 240 человек посетили их все. Еще 141 депутат посетил 10-13 заседаний, 40 депутатов – 9 и менее заседаний.

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Если смотреть по фракциям, то самая высокая посещаемость была у "Слуги народа" – на всех заседаниях были зарегистрированы 82%, от "Европейской солидарности" – 75% и столько же депутатов от "Голоса". Ниже всего была посещаемость у "Батькивщины" – 60% от всех депутатов фракции.

Также мы писали, что три депутата месяц не голосовали в Раде. В то же время только два депутата на весь парламент участвовали в 100% голосований в декабре.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине вступили в силу наказания для депутатов-прогульщиков. Согласно новому закону, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.

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